Grafeenin uusia löytöjä: epätavallinen magnetismi ja ferro-laaksoisuus

MIT:n tutkijat ovat tehneet yllättävän löydön grafeenin, yhden atomin ohuen grafiittilevyn, ominaisuuksista. He havaitsivat, että kun grafeeni on pinottu viiteen kerrokseen romboedrisesti, se saa harvinaisen tilan, joka tunnetaan nimellä "multiferroic". Tässä tilassa grafeeni osoittaa sekä epätavallista magnetismia että eksoottista elektronista käyttäytymistä, jota kutsutaan ferro-laaksoisuudeksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä ominaisuus on havaittu viidessä grafeenikerroksessa, ei vähemmässä kerroksessa. Tämän ominaisuuden löytämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia klassisten ja kvanttitietokoneiden tiedontallennuslaitteiden suunnitteluun, koska se voi lisätä tallennuskapasiteettia ja vähentää energiankulutusta.

Grafeeni, joka koostuu hiiliatomien kuusikulmaisesta hilasta, tunnetaan poikkeuksellisesta lujuudestaan ​​erittäin ohuesta rakenteestaan ​​huolimatta. Tässä tutkimuksessa tutkijat olivat kiinnostuneita tutkimaan, voisiko grafeeni osoittaa multiferroista käyttäytymistä, jossa useat ominaisuudet koordinoivat useita suositeltuja tiloja. Moniferroiset materiaalit voivat parantaa kiintolevyjen nopeutta ja energiakustannuksia, sillä kiintolevyt ovat tällä hetkellä riippuvaisia ​​energiaa kuluttavasta ja hitaasta prosessista vaihtaakseen magneettisia alueita.

Tutkijat havaitsivat, että viiden grafeenikerroksen rakenteessa, joka on pinottu romboedriseen kuvioon, voi esiintyä multiferroista käyttäytymistä. Tämä rakenne mahdollistaa elektronien hitaan liikkeen ja niiden tehokkaan vuorovaikutuksen muiden elektronien kanssa. Kuorimalla huolellisesti yksittäisiä grafiittihiutaleita ja tunnistamalla ne, joissa on viisi kerrosta, jotka on järjestetty luonnollisesti romboedriseen kuvioon, tutkijat pystyivät tutkimaan grafeenin moniferroista käyttäytymistä.

Tämä löytö avaa uusia mahdollisuuksia grafeenin käyttöön erilaisissa elektronisissa sovelluksissa. Hyödyntämällä sen ainutlaatuisia ominaisuuksia, insinöörit voivat pystyä kehittämään tehokkaampia ja suuren kapasiteetin tallennuslaitteita. Tutkimus julkaistiin Nature-lehdessä.

