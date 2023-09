Intian Moon Landerin ja Roverin merkittävät löydöt

Intian avaruustutkimusjärjestö (ISRO) lähetti äskettäin Kuu-laskeutujansa Vikramin ja mönkijän Pragyanin tutkimaan Kuun etelänapaa. Vaikka heitä on ohjeistettu siirtymään lepotilaan 22. syyskuuta kuun aamunkoittoon asti, he ovat jo tarjonneet joitain kiehtovia oivalluksia, jotka ovat saaneet planeettatutkijat kiinnostumaan.

Kuun ionosfäärin tiheys ja lämpötila

Vikram on varustettu anturilla, joka on tehnyt ensimmäiset mittaukset Kuun ionosfäärin tiheydestä ja lämpötilasta. ISRO:n mukaan ionosfääri lähellä kuun napaa on suhteellisen harva, noin 5-30 miljoonaa elektronia kuutiometrissä. Tämä tiheys näyttää vaihtelevan koko kuun päivän. Nämä tiedot ovat tärkeitä tulevaisuuden kuun viestintä- ja navigointijärjestelmille, koska korkeammat elektronitiheydet voivat aiheuttaa signaalin viiveitä. Vikramin havaitsema harva plasma tarkoittaa kuitenkin sitä, että mahdolliset viiveet olisivat minimaaliset ja lähetys ei olisi ongelma.

Kuun maaperän lämpötilan vaihtelut

Kuun maaperän lämpötilan ja johtavuuden ymmärtäminen on välttämätöntä harkittaessa tulevia siirtokuntia Kuulle. Vikramin 10 anturilla varustettu lämpötila-anturi on paljastanut mielenkiintoisia löydöksiä. Päivän aikana lämpötila 8 cm pinnan alla on noin 60 ºC alhaisempi kuin pinnalla. Tämä jyrkkä lämpötilan lasku on odotettavissa kuun maaperän rajallisten johtavien ominaisuuksien vuoksi. Nämä mittaukset eroavat NASAn Lunar Reconnaissance Orbiterin vuonna 2009 saamista mittauksista, mikä osoittaa, että pintalämpötila on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin mitattiin.

Epäilty kuunjäristys

Vikramin seismografin tallentamien eri värähtelyjen joukossa yksi tapahtuma on kiinnittänyt tutkijoiden huomion. Laite havaitsi pienen seismisen tapahtuman tai pienen meteoriitin iskun, joka laantui noin 4 sekunnissa. Tällaisia ​​tapahtumia on odotettavissa Kuussa pienten vaikutusten ja paikallisten tektonisten muutosten vuoksi. Lisähavaintoja ja Kuun maailmanlaajuista seismistä verkostoa tarvitaan kuitenkin näiden tapahtumien merkityksen ymmärtämiseksi täysin.

Rikin läsnäolon vahvistus

Pragyanin alustavat testit ovat vahvistaneet rikin esiintymisen kuun pinnalla lähellä etelänavaa. Tämä on tärkeä havainto, koska rikki on sulan kiven avainelementti. Tutkijat uskovat, että Kuu oli kerran peitetty paksulla sulalla kivikerroksella, joka lopulta kiinteytyi muodostaen sen pinnan. Mittaamalla rikkipitoisuudet tutkijat voivat saada käsityksen Kuun geologisesta historiasta. On kuitenkin myös mahdollista, että rikki on peräisin asteroidien törmäyksistä Kuun pinnalle. ISRO pyrkii yhdistämään löytönsä Yhdysvaltain Apollo-operaatioiden tietoihin ymmärtääkseen paremmin Kuun geokemiaa.

Lähteet:

– Intian avaruustutkimusjärjestö (ISRO)

– Luonto (www.nature.com)