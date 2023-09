Avaruustutkimuksen tulevaisuus: Keskustelu NASAn Eric Iansonin kanssa

Tulevalla luennolla, jonka otsikko on "Planeetat ja asteroidit ja kuut… oh my!", NASAn päämajan planeettatieteen osaston apulaisjohtaja Eric Ianson keskustelee NASAn uusimmista ja jännittävimmistä avaruustutkimuksen ponnisteluista. Tämä sisältää näytteiden keräämisen Marsin pinnalta, planeetan puolustuksen esittelyn törmäämällä avaruusalus tarkoituksella asteroidiin sekä Jupiterin kuun Europan ja sen jään peittämän valtameren tutkimisen.

Virstanpylväitä, joita nuoret voivat odottaa näkevänsä elämänsä aikana avaruustutkimuksen alalla, on vaikea ennustaa, koska teknologia kehittyy nopeasti ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat. On kuitenkin olemassa tiettyjä suuntauksia, jotka voidaan tunnistaa. Ihmisten paluu Kuuhun ja astronautien lopullinen laskeutuminen Marsiin ovat horisontissa. Robottitehtävät eri planeetoille, kuiille ja aurinkokunnan pienille kappaleille jatkuvat keskittyen sellaisiin kohteisiin kuin Jupiterin kuu Europa, Saturnuksen kuu Titan ja Uranus. Myös aurinkokuntamme ulkopuolisten asumiskelpoisten maailmojen tunnistamisessa edistytään.

NASAn rooli seuraavien suurten avaruusläpimurtojen saavuttamisessa on elintärkeä, vaikka SpaceX:n kaltaisilla yksityisillä yrityksillä on yhä tärkeämpi rooli avaruusmatkailussa. Vaikka yksityisillä yrityksillä on liiketoimintamotivaatio, NASAa rahoitetaan tiettyjen tiede-, tutkimus- tai teknologiatavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö teollisuuden kanssa on yleistä, mutta on tapauksia, joissa NASA kehittää erikoisinstrumentteja tai avaruusaluksia talon sisällä, kuten Mars-kulkijat ja Europa Clipper -avaruusalukset.

Intian avaruusohjelman viimeaikainen saavutus kuun etelänavalle laskeutumisesta on kiitettävää. NASA arvostaa kansainvälistä yhteistyötä ja tunnustaa tehtävätietojen jakamisen tärkeyden tieteellisten löytöjen hyödyksi. He rohkaisevat kansainvälisiä kollegoitaan tekemään samoin edistäen rauhanomaista avaruuden tutkimusta.

Kun Eric Iansonilta kysyttiin suosikkielokuvastaan ​​tai TV-ohjelmastaan ​​avaruudesta tai avaruustutkimuksesta, hän mainitsi useita suosikkeja, mukaan lukien "Apollo 13", "The Martian" ja "The Empire Strikes Back". Lopulta hän kuitenkin valitsi "The Right Stuff" -valintansa parhaaksi. Elokuva kuvaa alkuperäisten Mercury Seven -astronauttien tarinaa ja vangitsee avaruusmatkailun mielikuvituksen ja haasteet aikana, jolloin se oli siirtymässä tieteiskirjallisuudesta todellisuuteen.

Eric Iansonin Wilder Penfield -luento pidetään 13. marraskuuta klo 4 The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatressa.

Määritelmä:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain siviiliavaruusvirasto, joka vastaa maan avaruustutkimuksesta.

Mars Exploration Program – NASAn ohjelma, joka keskittyi Marsin tutkimiseen, mukaan lukien planeetan ilmaston, geologian ja elämän tukemismahdollisuuksien tutkiminen.

Radioisotoop Power Systems Program – NASA-ohjelma, joka kehittää ja ylläpitää radioisotooppivoimajärjestelmien käyttöä, jotka tuottavat sähköä syvän avaruuden tehtäviin käyttämällä radioaktiivisten isotooppien hajoamisesta syntyvää lämpöä.

Planetaarinen puolustus – menetelmien tutkimus ja kehittäminen maapallon suojelemiseksi asteroidien tai komeettojen mahdollisilta törmäyksiltä.

Europa – Yksi Jupiterin kuista, jonka jääkuoren alla uskotaan olevan nestemäisen veden valtameri.

Kaupalliset kuun hyötykuormapalvelut – Ohjelma, jonka tavoitteena on toimittaa tieteen ja teknologian tehtäviä Kuuhun kumppanuuksien kautta kaupallisten yritysten kanssa.

Perseverance Rover – NASAn Mars-matka, jonka tavoitteena on tutkia planeetan asumiskelpoisuutta, etsiä merkkejä muinaisesta elämästä ja kerätä näytteitä mahdollista paluuta varten.

James Webb Space Telescope – Tuleva avaruusteleskooppi, joka on tarkoitus laukaista vuonna 2021 ja joka on suunniteltu kaikkien aikojen tehokkaimmaksi avaruusteleskooppiksi.

Artemis-ohjelma – NASAn ohjelma, jonka tavoitteena on laskeutua "ensimmäinen nainen ja seuraava mies" Kuuhun vuoteen 2024 mennessä.

Lähde: URL-osoitteita ei ole annettu.