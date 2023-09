Fujianvenator Prodigiousuksen fossiilit antavat käsityksen lintujen evoluutiosta

Kiinalaiset tutkijat ovat tehneet jännittävän löydön Fujianin maakunnassa: lintumaisen dinosauruksen fossiilin jurakaudelta. Tämä Fujianvenator prodigiosus -niminen löytö valaisee lintujen kehitystä ja tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten nykyaikaiset linnut syntyivät.

Kysymys siitä, pidetäänkö Fujianvenatoria linnuna, riippuu siitä, miten määrittelemme linnun. Min Wang, tutkimuksen johtava tutkija, kuvailee dinosaurusta "oudoksi" ja toteaa, että se ei ole läheskään samanlainen kuin nykyiset linnut. Fujianvenator kuuluu kuitenkin ryhmään nimeltä avialans, johon kuuluvat kaikki linnut ja niiden lähimmät dinosaurukset, joita ei vielä pidetty lintuina.

Yksi Fujianvenatorin ainutlaatuinen ominaisuus on sen pitkä säären luu, sääriluu, joka on kaksi kertaa pidempi kuin sen reisiluu, reisiluu. Sillä on myös pitkä, luinen häntä. Sen eturaajat muistuttavat linnun siipiä, mutta sormissa on kolme kynttä, mikä erottaa sen nykyaikaisista linnuista. Vaikka fossiili ei säilytä höyheniä, Wang huomauttaa, että sen lähimmillä sukulaisilla ja useimmilla lintuteropodilla on höyheniä, mikä viittaa siihen, että myös Fujianvenatorilla on saattanut olla höyheniä.

Sen elämäntavan määrittäminen on haastavaa ilman täydellistä fossiilia, mutta tutkijat ehdottavat kahta vaihtoehtoa. Pitkien jalkojensa perusteella Fujianvenator saattoi olla nopea juoksija tai kahlata soisessa ympäristössä, joka muistuttaa nykyaikaisia ​​nostureita tai haikaroita. Wang kallistuu ajatukseen, että se oli juoksija.

Tämä löytö lisää myös lintujen evoluution monimutkaista ymmärrystä. Linnut polveutuvat myöhäisen jurakauden aikana pienistä, sulkaisista, kaksijalkaisista dinosauruksista, jotka tunnettiin nimellä theropods. Vanhin tunnettu lintu, Archaeopteryx, oli olemassa noin 150 miljoonaa vuotta sitten. Archeopteryxin ja seuraavien lintufossiilien välillä on kuitenkin merkittävä, noin 20 miljoonan vuoden ero, mikä korostaa lisätutkimusten tarvetta evoluution aikajanan täyttämiseksi.

Kaiken kaikkiaan Fujianvenator prodigiosuksen löytö tarjoaa arvokasta tietoa lintujen kaltaisten dinosaurusten monimuotoisuudesta ja niiden elinympäristöistä Jurassic-kaudella, mikä auttaa ymmärtämään lintujen evoluutiota.

