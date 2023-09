Tiedemiehet mittaavat supermassiivisen mustan aukon akkretiolevyn koon ensimmäistä kertaa

By

Tutkijat ovat saavuttaneet suuren virstanpylvään mittaamalla supermassiivista mustaa aukkoa ympäröivän akkretion kiekon koon ensimmäistä kertaa. Accretion kiekot ovat tulistetun kaasun, pölyn ja plasman renkaita, jotka pyörivät mustien aukkojen ympärillä. Nämä levyt muodostuvat silputtujen tähtien, eksoplaneettojen ja muiden aineiden jäänteistä, jotka on vedetty kohti mustan aukon tapahtumahorisonttia. Kertymäkiekkojen pyöriessä ne lähettävät erilaisia ​​sähkömagneettisen säteilyn muotoja, kuten röntgensäteitä, radioaaltoja ja näkyvää valoa, joten tähtitieteilijät voivat havaita ne.

Kasvulevyt näkyvät selkeimmin infrapunaspektrissä, ja ne lähettävät tutkijoiden kutsumaa kaksoishuippua. Tämä kaksoishuippu koostuu parista energiapiikkejä, jotka säteilevät akkretiolevyn molemmat puoliskot ja tarjoavat tietoa niiden pyörimisestä. Ne voivat kuitenkin paljastaa vain, mistä levyt alkavat, eivätkä sitä, mihin ne päättyvät.

Äskettäin The Astrophysical Journal Lettersissä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat löysivät toisen kaksoishuipun, joka oli peräisin supermassiivista mustaa aukkoa III Zw 002 ympäröivän akkretiolevyn ulkoreunasta. Analysoimalla nämä kaksoishuiput tutkijat päättivät, että aukon säde Accretion kiekko on noin 52.4 valopäivää, mikä on yli 9,000 kertaa etäisyys Maasta aurinkoon.

Toisen kaksoishuipun löytäminen voi auttaa ratkaisemaan supermassiivisten mustien aukkojen mysteerit. Se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä alueen geometriasta ja tarjoaa kurkistuksen aktiivisten galaksien sisäiseen rakenteeseen ja ruokintaprosessiin. Tutkimusryhmä aikoo jatkaa III Zw 002:ta ympäröivän akkretiolevyn kasvun seurantaa ajan myötä.

Tämä läpimurto ei ole tämän vuoden ainoa merkittävä saavutus akkretiolevyjen ymmärtämisessä. Toukokuussa tutkijat loivat onnistuneesti laboratoriossa keinotekoisia akkretion kiekkoja käyttämällä plasmaa ensimmäistä kertaa, mikä antoi arvokasta tietoa niiden muodostumisesta.

