Piilotettu kolonialismi avaruustutkimuksessa: Rauhan keskustelun haastaminen

By

Avaruustutkimus on pitkään ollut perusteltu rauhanomaisena pyrkimyksenä ihmiskunnan parantamiseksi, ja retoriikassa on korostettu kaikkien kansojen kattavaa etua. Tämä kertomus piilottaa kuitenkin taustalla olevat siirtomaaolosuhteet, jotka edelleen muokkaavat avaruustutkimusta. Vaikka inklusiivisuuden käsite ja lupaus teknologisista edistysaskeleista voivat innostaa yksilöitä liittymään avaruusteollisuuteen, ne lopulta jatkavat avaruustutkimuksen kapitalistisia rakenteita.

Yksi yleisesti käytetty perustelu avaruustutkimukselle on monikäyttöisen teknologian ja sivutuotteiden kehittäminen, joilla on käytännön sovelluksia maan päällä. NASA pitää näitä sivutuotteita, kuten muistivaahtomuovipatjoja ja maamiinanpoistotekniikkaa, avaruustutkimuksen hyödyllisinä tuloksina. On kuitenkin tärkeää kysyä, miksi resursseja ei sijoiteta suoraan näiden ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että odotettaisiin mahdollisia ratkaisuja avaruustutkimuksesta.

Ymmärtääksemme täysin avaruustutkimuksen ja siirtomaavallan välisen suhteen meidän on tunnustettava historiallinen konteksti. NASA:n perustaminen johtui Yhdysvaltain hallituksen tavoitteesta hyödyntää tilaa poliittisen, kulttuurisen ja aineellisen hyödyn saamiseksi. Tämä rauhanomaisen tutkimisen varjolle piilotettu hyväksikäyttö on linjassa siirtomaalogiikan kanssa. Avaruuden tutkimisessa on aina ollut kyse avaruuden hyödyntämisestä, voimadynamiikan vahvistamisesta ja resurssien hyödyntämisestä.

1950-luvun muistio havainnollistaa tätä ajattelutapaa entisestään, ja siinä esitetään, että avaruuden hyödyntäminen vaatii tutkimista ja hallintaa. Tämä kaava, jota voidaan kutsua Killianin kaavaksi, korostaa siirtomaavallan ydinelementtejä vähentämällä luonnon ja ihmiskunnan resurssiksi ja riistäjiksi. Tämä kaava on muokannut Yhdysvaltain avaruuspolitiikkaa ja vaikuttaa edelleen sekä kansallisvaltioihin että avaruustutkimukseen osallistuviin yksityisiin yrityksiin.

Avaruustutkimuksen perusteet ovat kehittyneet ajan myötä, mutta ne ovat johdonmukaisesti palvelleet kansallisvaltion tai kapitalistisen järjestelmän etuja. Kylmän sodan aikana avaruustutkimusta käytettiin pehmeän voiman muotona esittelemään teknologista ylivoimaa ja edistämään demokratian ja kapitalismin paremmuutta kommunismiin nähden. Nämä rakenteet, jotka ovat täynnä militarismia ja kapitalismin työkäytäntöjä, jatkavat kuitenkin väkivaltaa ja vahvistavat käsitystä modernisuudesta sodan paradigmana.

"Rauhan" käsite avaruustutkimuksen diskurssissa on petollinen, koska se on linjassa modernin normalisoituneen väkivallan kanssa. Normalisoitu väkivalta saa erilaisia ​​muotoja valtion toimijoiden rasistisesta väkivallasta epäinhimillisiin työkäytäntöihin ja historialliseen revisionismiin. Tämä rauhankäsitys ei tunnusta nykyisen maailmanjärjestelmän luontaista väkivaltaa.

Vaikka avaruustutkimuksella on potentiaalia tieteelliseen kehitykseen ja teknologisiin innovaatioihin, on olennaista kyseenalaistaa taustalla oleva voimadynamiikka ja siirtomaaolojen jatkumisen seuraukset. Piilotetun kolonialismin tunnistaminen avaruustutkimuksen retoriikassa ja käytännöissä on ratkaisevan tärkeää oikeudenmukaisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden luomiseksi ulkoavaruuden tutkimisessa.

Lähteet:

– Tähtitieteellinen tiedeinstituutin muistio, päivätty helmikuussa 1958, otsikolla "Alustavat havainnot avaruuden hyödyntämisorganisaatiolle"

– "Johdatus ulkoavaruuteen" -dokumentti vuodelta 1958

– Aníbal Quijanon siirtomaakäsitys

– Dekolonialistinen teoreetikko Nelson Maldonado-Torresin työ modernismista sodan paradigmana