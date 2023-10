SkySafari App tarjoaa erikoisominaisuuksia rengasmaisen auringonpimennyksen katseluun

Suosittu tähtitieteen sovellus SkySafari on tuonut markkinoille uusia ominaisuuksia, joiden avulla taivaanvartijat voivat seurata ja katsella tulevaa rengasmaista auringonpimennystä. Lauantaina 14. lokakuuta suunniteltu pimennys tapahtuu, kun kuu kulkee auringon edestä luoden "tulirengas" -efektin.

SkySafari on julkaissut vuoden 2023 rengasmaisen auringonpimennysominaisuudet iOS-käyttäjille auttaakseen käyttäjiä seuraamaan pimennystä, oppimaan tapahtumasta ja vastaanottamaan reaaliaikaisia ​​hälytyksiä. Android-käyttäjillä on samanlainen ominaisuus saatavilla täydelliseen auringonpimennykseen huhtikuussa 2024.

Jotkut SkySafari-pimennyspäivityksen tärkeimmistä ominaisuuksista ovat lähtölaskenta, jolla seurataan kuun varjoa sen liikkuessa Yhdysvaltojen länsiosissa, interaktiivinen kartta, joka auttaa käyttäjiä löytämään parhaat katselupaikat, pimennyssimulaattori, joka visualisoi pimennyksen milloin tahansa. tietty aika ja paikka sekä varjonseurantalaite kuun varjon liikkeen tarkkailemiseksi avaruuden näkökulmasta. Sovellus tarjoaa myös ääni-ilmoituksia, joissa kerrotaan, mitä pitää havaita pimennyksen kunkin vaiheen aikana, sekä katseluoppaan työkaluilla ja vinkeillä, joiden avulla voit tarkkailla rengasmaista auringonpimennystä turvallisesti.

SkySafarin lisäksi on muita merkittäviä sovelluksia, jotka voivat parantaa rengasmaisen auringonpimennyksen kokemusta. NASA on julkaissut Eclipse Explorer 2023:n, joka on interaktiivinen kartta, joka näyttää pimennyksen näkyvyyden. Samaan aikaan voittoa tavoittelematon tähtitieteilijät ilman rajoja tarjoaa "One Eclipse" -sovelluksen, joka tarjoaa käyttäjille ympäri maailmaa eturivin istumakokemuksen rengasmaisesta auringonpimennyksestä.

Muista, että on ratkaisevan tärkeää, ettet koskaan katso suoraan aurinkoon edes pimennyksen aikana. Sertifioituja aurinkosuodattimia tulee aina käyttää tarkastelemaan turvallisesti pimennystä, olipa se sitten osittainen tai rengasmainen. On välttämätöntä käyttää sopivia auringonpimennyslaseja, ja aurinkosuodattimia on käytettävä myös kameroissa, kaukoputkissa ja kiikareissa. Tarkemmat ohjeet turvallisista aurinkohavainnoista löydät oppaastamme "Kuinka tarkkailla aurinkoa turvallisesti".

