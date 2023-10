Tuulen rooli jäätiköiden sulamisessa Grönlannissa ja Etelämantereella

Kalifornian yliopiston, Irvinen ja Utrechtin yliopiston tutkijat ovat havainneet, että Grönlannin pintajää on sulanut kiihtyvällä vauhdilla viime vuosikymmeninä, kun taas Etelämantereen suuntaus on ollut päinvastainen. American Geophysical Unionin Geophysical Research Letters -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat keskittyivät Foehnin ja katabaattisten tuulien rooliin, laskupuuskiin, jotka tuovat lämpimän ja kuivan ilman kosketukseen jäätiköiden kanssa. He havaitsivat, että näihin tuuliin liittyvä Grönlannin jääpeitteen sulaminen on lisääntynyt yli 10 % viimeisen 20 vuoden aikana, kun taas tuulien vaikutus Etelämantereen jääpeitteeseen on vähentynyt 32 %.

Tutkimus osoitti, että laskutuulet aiheuttavat merkittävän määrän pintajään sulamista molemmilla alueilla. Pintajään sulaminen aiheuttaa valumia ja jäähyllyn vesimurtumia, mikä lisää makean veden virtausta valtameriin ja myötävaikuttaa merenpinnan nousuun. Ilmaston lämpeneminen pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla on kuitenkin johtanut vastakkaisiin tuloksiin Grönlannissa ja Etelämantereella.

Grönlannissa tuulen aiheuttamaa pinnan sulamista pahentaa saaren lämpeneminen, ja pelkkä auringonvalo riittää sulattamaan jään. Tuulen aiheuttaman sulan 10 %:n kasvun ja pintailman lämpenemisen yhdistelmä on johtanut 34 %:n lisäykseen pintajään kokonaissulamisessa. Kirjoittajat selittävät tämän tuloksen osittain ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta Pohjois-Atlantin värähtelyyn, joka on tuonut lämmintä ilmaa Grönlantiin ja muille arktisille alueille.

Sitä vastoin Etelämantereen pinnan kokonaissulaminen on vähentynyt noin 15 % vuodesta 2000. Vähennys johtuu kuitenkin suurelta osin siitä, että tuulen aiheuttama sulaminen on vähentynyt 32 % Etelämantereen niemimaalla, jossa kaksi haavoittuvaa jäähyllyä on jo romahtanut. Etelämantereen stratosfäärin 1980-luvulla löydetyn otsoniaukon jatkuva toipuminen auttaa tilapäisesti eristämään pintaa sulamiselta.

Tutkijat korostavat jään sulamisen seurannan ja mallintamisen merkitystä sekä Grönlannissa että Etelämantereella sekä tuulen ja jään välisen suhteen tutkimista ilmastonmuutoksen kontekstissa. He toivovat, että tämä tutkimus auttaa vahvistamaan ilmastotieteessä käytettyjä maapallon järjestelmämalleja.

Tämän tutkimuksen suorittivat Kalifornian yliopiston, Irvinen ja Utrechtin yliopiston tutkijat Yhdysvaltain energiaministeriön, National Science Foundationin ja Alankomaiden tieteellisen tutkimuksen järjestön taloudellisella tuella.

Lähteet: Kalifornian yliopisto, Irvine ja Utrechtin yliopisto