Noctis Labyrinthus: Marsin kanjonien tutkiminen

Noctis Labyrinthus, laaja, Italian pituinen kanjoniverkosto, on kiehtova alue Marsissa. Sijaitsee kahden poikkeuksellisen maamerkin, Tharsis Bulgen ja Valles Marinerisin, välissä, sillä on merkittävä geologinen ja astrobiologinen potentiaali.

Tämä monimutkainen kanjonijärjestelmä toimii lähtökohtana Valles Marinerikselle, joka on yksi koko aurinkokunnan pisimmistä kanjoneista. Toisella puolella on Tharsis Bulge, alue, jossa asuu korkeimmat tunnetut tulivuoret. Kaikki kolme aluetta ovat yhteydessä toisiinsa, joten Noctis Labyrinthus on tärkeä osa tätä geologista arvoitusta.

Noctis Labyrinthusin muodostuminen johtuu Tharsiksen kasvusta. Kun Tharsis laajeni, se painoi Marsin kuorta, jolloin se murtui ja loi tämän monimutkaisen kanjoniverkoston. Uskotaan, että tämä laajeneminen saattaa myös olla vastuussa Valles Marinerisin muodostumisesta, pitkästä halkeamalaaksosta, joka ulottuu Noctis Labyrinthusista itään.

Noctis Labyrinthusin syville kanjoneille on tyypillistä ristikkäinen kuviointi, ja joidenkin osien pituus on jopa 30 kilometriä ja syvyys 6 kilometriä. Alueella on myös erilaisia ​​geologisia piirteitä, kuten maanvyörymiä, grabenia ja laajoja dyynikenttiä. Nämä ominaisuudet tarjoavat arvokkaita näkemyksiä Marsin geologisesta historiasta, erityisesti ennen Tharsiksen muodostumista.

Euroopan avaruusjärjestön Mars Express -operaation ansiosta meillä on nyt merkittävä 3D-mallinnus Noctis Labyrinthusista. Tehtävän korkearesoluutioinen stereokamera on kiertänyt Marsia vuodesta 2003 lähtien ja on ottanut upeita näkymiä Punaiselle planeetalle.

Tutkimukset viittaavat siihen, että Noctis Labyrinthus on saattanut sisältää virtaavia laava- ja vesijärviä aiemmin, mikä loi suotuisan ympäristön elämälle. Tulivuoren toiminnan ja veden läsnäolo tuo kiehtovia mahdollisuuksia muinaisten mikrobien elämänmuotojen olemassaololle Marsissa.

Noctis Labyrinthuksen ja sen lähialueiden tutkimus jatkaa Marsin salaisuuksien paljastamista. Sen ainutlaatuiset geologiset muodostelmat ja mahdollisuudet elää elämää tekevät siitä kiehtovan aiheen jatkotutkimukselle.

