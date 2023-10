NASA Amesin tutkimuskeskuksen Flight Systems Implementation Branch

NASA Amesin tutkimuskeskuksen Space Biosciences Divisionin Flight Systems Implementation Branch vastaa biotieteiden hyötykuormien kehittämisestä ja integroinnista avaruuslentoprojekteihin. Tämä haara käyttää monialaista tiimilähestymistapaa, joka yhdistää tieteen, tekniikan ja toiminnan varmistaakseen tehtävän onnistumisen ja vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin.

Toimiala on mukana hyötykuorman kehittämisen ja integroinnin eri osa-alueilla. Heillä on kyky suunnitella ja valmistaa uusia laitteita sekä muokata olemassa olevia kaupallisesti saatavia valmiita laitteita (COTS). Heillä on kokemusta hyötykuormien yhdistämisestä sekä miehitettyihin että miehittämättömiin avaruuslentoihin.

Yksi toimialan keskeisistä tehtävistä on avaruuslentojen verifiointitestaus ja -analyysi. Heillä on syvä ymmärrys avaruuslentojen laitteistovaatimuksista ja he voivat suorittaa testejä paikan päällä varmistaakseen, että laitteisto täyttää nämä vaatimukset. He laativat myös kirjallisia analyyseja ja raportteja havaintojensa perusteella. Lisäksi he ovat mukana avaruudessa käytettävien COTS-laitteiden valinnassa ja sertifioinnissa.

Toimiala hoitaa myös hyötykuorman hallinnan ja toiminnan. Ne tarjoavat laitteistokehityksen, tieteen ja toiminnanhallinnan projektivalvontaa. He vastaavat kansainvälisten kokeiden aikataulutuksesta ja riskienhallinnasta sekä koordinoinnista ja toiminnasta.

Hyötykuorman tuki on toinen toimialan osaamisalue. Ne tarjoavat lanseerausta edeltävää ja jälkeistä logistiikkaa sekä koordinointia ja prosessikehitystä hyötykuormaoperaatioille. He osallistuvat myös tietojen ja bionäytteiden keräämiseen ja arkistointiin.

Sivuliikkeellä on pääsy maakiihdytyspalveluihin, mukaan lukien ihmisluokitetut ja muut kuin ihmisluokitetut sentrifugit. Näitä tiloja käytetään erilaisiin tutkimus- ja testaustoimintoihin, joissa on mukana ihmisiä, ei-ihmiskohteita ja laitteita. Haara pystyy räätälöimään protokollia tiettyjä kokeellisia kokeita varten ja suunnittelemaan ja valmistamaan ainutlaatuisia laitteita talon sisällä.

Kaiken kaikkiaan Flight Systems Implementation Branchilla on ratkaiseva rooli biotieteen hyötykuormien kehittämisessä ja integroinnissa avaruuslentoprojekteihin. Heidän monitieteinen lähestymistapansa ja asiantuntemuksensa hyötykuorman kehittämisen eri näkökohdista tekevät niistä arvokkaan voimavaran NASAn avaruustutkimuksessa.

