Dr. Paul A. Vanden Bout palkittiin 2023 Karl G. Jansky -luennolla

Tri Paul A. Vanden Bout, vanhempi tutkija, emeritus National Radio Astronomy Observatorysta (NRAO), on saanut kunnian vuoden 2023 Karl G. Jansky -luennolla. Tämä arvostettu Associated Universities, Inc:n (AUI) perustama palkinto antaa tunnustusta henkilöille, jotka ovat tehneet huomattavan panoksen radioastronomian alalla.

Dr. Vanden Boutin ura radioastronomiassa alkoi tohtorintutkinnon jälkeen. Kalifornian yliopistosta Berkeleystä. Hänellä oli tärkeä rooli millimetriaallonpituuden tähtitieteen kehittämisessä McDonaldin observatoriossa. Vuodesta 1985 vuoteen 2002 hän toimi NRAO:n johtajana ja valvoi useita merkittäviä projekteja, mukaan lukien Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (nykyisin Jansky Very Large Array) ja Atacaman käynnistäminen. Suuri Millimeter/Submillimeter Array (ALMA).

ALMA on uraauurtava tähtitieteellinen projekti, joka koostuu 66 radioteleskoopista, jotka sijaitsevat Chilen autiomaassa. Dr. Vanden Bout toimi ALMA:n väliaikaisena johtajana vuosina 2002-2003. Hän toimi myös Pohjois-Amerikan ALMA Science Centerin väliaikaisena johtajana vuosina 2004-2005. Rahoitushaasteista ja epävarmoista tilanteista huolimatta tohtori Vanden Boutilla oli keskeinen rooli ALMA-projektin onnistumisen varmistamisessa.

Johtotehtäviensä lisäksi tohtori Vanden Bout on kirjoittanut lähes 100 tutkimusartikkelia ja ollut mukana kirjoittamassa Cambridge University Pressin vuonna 2023 julkaisemaa kirjaa "The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project".

Dr. Vanden Bout pitää Jansky-luentonsa, jonka otsikko on "Millimetritähtitieteen NRAO:ssa – joitakin henkilökohtaisia ​​muistoja", eri paikoissa. Luento pidetään Charlottesvillessä, VA:ssa 8. marraskuuta, Green Bankin observatoriossa Green Bankissa, WV:ssä 9. marraskuuta ja Socorrossa, NM:ssä 17. marraskuuta.

Perustamisestaan ​​vuonna 1966 lähtien Jansky Lectureship on tunnustanut useita merkittäviä henkilöitä radioastronomian alalla. Aiempia palkintoja ovat saaneet Nobel-palkitut, kuten Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor ja Reinhard Genzel. Huomattavia saajia ovat myös Jocelyn Bell-Burnell, ensimmäisen pulsarin löytäjä, ja Vera Rubin, galaksien pimeän aineen löytäjä.

National Radio Astronomy Observatory ja Green Bank Observatory ovat molemmat National Science Foundationin tiloja, joita ylläpitää Associated Universities, Inc.

