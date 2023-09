Esihistoriallinen saalistaja: ammoniitti, joka löydettiin kivettyneestä kalasta

Tiedemiehet ovat tehneet poikkeuksellisen löydön tutkiessaan hyvin säilynyttä ammoniittia ja fossiilisia kaloja, joiden kanssa se löydettiin. Yllättävä löytö paljasti, että kala oli todella niellyt suuren ammoniitin, mitä ei ole koskaan aiemmin havaittu. Ammoniitti, eräänlainen pääjalkainen, joka kuoli sukupuuttoon miljoonia vuosia sitten, on saattanut aiheuttaa kalan hukkumisen tai tukkia sen ruoansulatuskanavan, mikä on aiheuttanut kohtalokkaita seurauksia petoeläimille.

Saksasta vuonna 1977 löydetty fossiili on ollut Stuttgartin luonnontieteellisen museon kokoelmassa. Kaksi museon tutkijaa, Samuel Cooper ja Erin Maxwell, julkaisivat äskettäin Geological Magazinessa artikkelin, jossa kuvataan kalaa ja sen kuluttamaa ammoniiittia. Kalalaji, Pachycormus macropterus, kuului sukupuuttoon kuolleiden merirauskueväkalojen ryhmään, jota kutsutaan pachycormidiksi. Nämä kalat voivat vaihdella pienistä koosta jopa 50 jalkaa pitkiin. Vaikka pachycormidien ruokavaliota ei täysin ymmärretä, tutkijat löysivät todisteita siitä, että ne kohdistuivat pääasiassa pehmeärunkoisiin pääjalkaisiin ja pienempiin kaloihin.

Kalan löytö, jonka sisällä on ammoniittia, on merkittävä, koska se antaa käsityksen pachycormidien ruokintakäyttäytymisestä ja ruokavaliosta. Se osoittaa, että kalat söivät satunnaisesti pääjalkaisia, joissa ei ollut kuorta, mikä on ristiriidassa aiempien olettamusten kanssa niiden ruokavaliosta. Alabaman yliopiston museoiden paleontologian kuraattorin Adiel Klompmakerin mukaan tämä löytö on merkittävä ja auttaa muinaisten ruokaverkkojen rekonstruoinnissa tarkemmin.

Ammoniitin sijainti kalan kehossa ja tiettyjen hajoamiseen viittaavien luiden puuttuminen tukevat vahvasti teoriaa, jonka mukaan kalat nielivät ammoniitin eläessään. Vaikka on olemassa aiempaa näyttöä kaloista, jotka ovat vahingossa syöneet pieniä ammoniitin toukkia, tämä uusi löytö viittaa siihen, että koko ammoniitin nieleminen ei ollut sattumaa.

Tämä epätavallinen fossiloitunut löytö tarjoaa arvokasta tietoa muinaisista meren ekosysteemeistä ja valaisee esihistoriallisten meripetoeläinten ruokailutottumuksia. Se osoittaa monimutkaisen vuorovaikutuksen ja dynamiikan, joka vallitsi lajien välillä miljoonia vuosia sitten, ja työntää ymmärrystämme esihistoriallisesta elämästä entisestään.

