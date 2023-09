Ensimmäiset fossiiliset todisteet osoittavat merisiilien asuttamaa syvänmeren pohjaa 104 miljoonaa vuotta sitten

By

Tutkijat ovat tehneet kiehtovan löydön syvänmeren alueella – kivettyneet merisiilin selkäpalat, jotka ovat peräisin 104 miljoonan vuoden takaa. Aikaisemmin uskottiin syvänmeren olevan suhteellisen nuori ekosysteemi, mutta tämä löytö kyseenalaistaa tämän käsityksen.

Syvämerta on pitkään pidetty maapallon ensimmäisten yksinkertaisten elämänmuotojen mahdollisena syntymäpaikkana. On tärkeää ymmärtää, kuinka merenpohjassa elävien lajien määrä on muuttunut ajan myötä, koska se voi paljastaa syvänmeren ekosysteemien kestävyyden ja sopeutumiskyvyn katastrofaalisten tapahtumien ja massasukupuuttojen edessä.

Tutkimusryhmä paljasti ensimmäiset fossiiliset todisteet korkeammista selkärangattomista, jotka asuivat syvänmeren pohjassa liitukauden aikana. Yli 1,400 40,000 sedimenttinäytteestä Tyynenmeren, eteläisen valtameren ja Atlantin porausrei'istä he löysivät yli 100 XNUMX merisiilin piikin fragmenttia. Nämä rakenteen ja muodon perusteella tunnistetut piikit osoittavat, että merisiilit ovat jatkuvasti asuttaneet syvänmeren yli XNUMX miljoonan vuoden ajan.

Analysoimalla piikkien morfologiaa tutkijat havaitsivat merkittävän muutoksen liitukauden lopussa, noin 66 miljoonaa vuotta sitten. Tämä tapahtui samaan aikaan katastrofaalisen meteoriitin törmäyksen kanssa, joka aiheutti massasukupuuttoja ja häiriöitä syvällä meressä. Törmäyksen jälkeiset piikit olivat ohuempia ja muodoltaan vähemmän erilaisia, ilmiö tunnetaan nimellä "Lilliput Effect". Joukkosukuttomista selviytyneet organismit ovat usein kooltaan pienempiä, mikä johtuu todennäköisesti ravintoresurssien niukkuudesta.

Pääkirjailija tohtori Frank Wiese Göttingenin yliopiston geobiologian laitokselta selittää löydösten merkityksen. Muutokset selkärangoissa osoittavat jatkuvaa kehitystä ja uusien lajien ilmaantumista syvänmeren alueella. Lisäksi tutkijat havaitsivat korrelaation merisiilin biomassan ja veden lämpötilan välillä noin 70 miljoonaa vuotta sitten. Tämä antaa heille mahdollisuuden spekuloida, kuinka ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen vaikuttaa syvään mereen.

Tämä tutkimus valaisee syvänmeren historiaa ja dynamiikkaa ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä tästä arvoituksellisesta ekosysteemistä. PLOS ONE -lehdessä julkaistu tutkimus laajentaa ymmärrystämme syvästä merestä ja sen sietokyvystä ympäristön muutoksiin.

Lähteet:

- "Tutkijat löytävät ensimmäiset fossiiliset todisteet korkeampien selkärangattomien syvänmeren pohjan kolonisaatiosta" - PLOS ONE