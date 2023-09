FCC vaatii satelliittikonstellaatioita koordinoidakseen tähtitieteilijöiden kanssa häiriöiden minimoimiseksi

By

Federal Communications Commission (FCC) on päivittänyt Iceye and Planetin, kahden satelliittien tähdistöjen operaattorin, lisenssit vaatiakseen heitä työskentelemään tähtitieteilijöiden kanssa vähentääkseen satelliittien mahdollisia vaikutuksia maanpäälliseen tähtitiedoon. Iceye lisäsi tähdistöensä kahdeksan satelliittia, kun taas Planet lisäsi seitsemän tulevaa Pelicanin korkearesoluutioista kuvantamissatelliittiaan. Molempien yritysten on nyt koordinoitava NSF:n (National Science Foundation) kanssa päästäkseen molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen satelliittiensa vaikutusten minimoimiseksi optiseen maanpäälliseen tähtitiedeen.

Tämä äskettäinen sopimus noudattaa FCC:n vaatimusta SpaceX:lle, joka oli vapaaehtoisesti laatinut koordinointisopimuksen NSF:n kanssa puuttuakseen huoleen sen Starlink-tähdistön vaikutuksesta tähtitiedoon. Vaikka yksittäiset tähtikuviot, kuten Iceye ja Planet's, eivät aiheuta suuria riskejä, tähtitieteilijät ovat huolissaan siitä, että useiden suurten tähdistöjen yhteisvaikutus voi häiritä tähtitieteellisiä havaintoja.

Tähtitieteilijät ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä SpaceX:n ja muiden yritysten kanssa vähentääkseen satelliittien, mukaan lukien Starlinkin, kirkkautta minimoidakseen niiden vaikutuksen tähtitiedoon. Tavoitteena on varmistaa, että satelliittien tähtikuviot eivät ole kirkkaampia kuin magnitudi 7. NSF työskentelee myös koordinointisopimuksissa OneWebin ja Amazonin kanssa niiden tähtikuvioiden osalta. OneWeb-sopimus on valmis, kun taas keskustelut Amazonin Kuiper-tähtikuvion kanssa ovat loppuvaiheessa.

Tähtitieteilijät ovat ylistäneet FCC:tä heidän huolenaiheensa käsittelemisestä ja arvostavat satelliittiyhtiöiden ponnisteluja häiriöiden lieventämiseksi. Tämä yhteistyö satelliittien ja tähtitieteen yhteisön välillä jatkuu tulevissa järjestelmissä, mukaan lukien OneWebin kaltaisten yritysten suunnittelemat toisen sukupolven tähtikuviot.

Lähde: N/A