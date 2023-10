NASAn Psyche-tehtävä käynnistyi onnistuneesti, korostaen laukaisutarjoajien välistä kilpailua

By

NASAn odotettu Psyche-tehtävä nousi onnistuneesti laukaisualustalta 39A Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa, mikä lievitti aiempia huolia viivästyksistä. Tehtävä, jonka tarkoituksena on tutkia metallirikasta asteroidia Psycheä saadakseen tietoa kiviplaneettojen muodostumisesta, laukaistiin SpaceX Falcon Heavy -raketin huipulta.

Asteroidin tutkimisen lisäksi avaruusalus kuljettaa myös Deep Space Optical Communications -teknologian esittelyä, jonka tavoitteena on lisätä viestintäkaistanleveyttä käyttämällä optista viestintää perinteisen radiotaajuusviestinnän sijaan.

279 kilometriä leveä Psyche-asteroidi on ainutlaatuinen, koska se on ensimmäinen metalliluokan asteroidi, joka on koskaan tutkittu. Avaruusalus käy läpi käyttöönottovaiheen ja saa painovoima-avustuksen Marsilta vuonna 2026, ennen kuin se lopulta saavuttaa asteroidin vuonna 2029. Tulevina viikkoina tieteelliset instrumentit tarkistetaan ja insinöörit testaavat optisen viestintätekniikan demonstraatiota.

Huomattava osa Psyche-tehtävää on SpaceX:n Falcon Heavyn käyttö, mikä merkitsee NASA:lle merkittävää virstanpylvästä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kantoraketti on uskottu NASAn "monimutkaisimmista ja tärkeimmistä tehtävistä". Tämä päätös tehtiin kahden ja puolen vuoden ponnistelun jälkeen löytää vaihtoehtoja kalliille Space Launch Systemille (SLS).

Luottamus SpaceX:ään korostaa länsimaailman laukaisutarjoajien rajallisia vaihtoehtoja. Vakiintuneet palveluntarjoajat, kuten United Launch Alliance (ULA), kohtaavat haasteita tuoda uusia raketteja verkkoon useiden tekijöiden vuoksi, mukaan lukien geopoliittiset konfliktit ja toimitusketjun häiriöt. Vaikka ULA toivoo saavansa vaihtoehtoisia moottoreita Blue Originilta, sen Vulcan-raketti kohtaa merkittäviä viivästyksiä. Myös eurooppalaiset lanseerauksen tarjoajat kokevat takaiskuja Vega-C:n maadoittamisen ja Ariane 6:n aikataulujen lipsumisen myötä.

Kun laukaisupalveluiden vaihtoehdot vähenevät, NASAn valinnat luotain- ja pienisat-laitteilleen myös kaventuvat. Viimeaikaiset tapahtumat, kuten Rocket Labin laukaisu epäonnistui syyskuussa, korostavat entisestään tarvetta vaihtoehtoisille laukaisutarjoajille varmistaakseen, ettei SpaceX:stä tule markkinoiden ainoa vaihtoehto.

Lähde: Nämä tiedot perustuvat The Registerin artikkeliin.