Hyades-tähtijoukon kadonneiden valkoisten kääpiöiden mysteeri

Hyades-tähtijoukko, joka sijaitsee vain 153 valovuoden päässä Maasta, on pitkään kiehtonut tähtitieteilijöitä läheisyytensä ja saavutettavuutensa ansiosta. Eräs klusterin erikoinen piirre on kuitenkin valkoisten kääpiöiden ilmeinen puute. Toisin kuin monet tähtijoukot, Hyades sisältää vain kahdeksan valkoista kääpiötä ytimessä, mikä herättää uteliaisuutta niiden poissaolosta ja olinpaikasta.

Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkijat tutkivat tätä mysteeriä äskettäisessä tutkimuksessa, jonka otsikkona on "Erittäin massiivinen valkoinen kääpiö, joka pakeni hyadien tähtijoukosta". Tutkijat tutkivat valkoisten kääpiöiden puutetta Hyades-klusterissa saadakseen käsityksen sen historiasta ja kehityksestä.

Hyadien kaltaiset avoimet klusterit ovat suhteellisen löyhästi sidottu, mikä tarkoittaa, että ajan myötä ne voivat menettää tähtiä erilaisten vuorovaikutusten kautta. Tunnistamalla tähtiä, jotka on karkotettu joukosta, erityisesti valkoiset kääpiöt, tutkijat toivoivat rekonstruoivansa klusterin historian.

Tutkimuksen avuksi ryhmä käytti tietoja Euroopan avaruusjärjestön Gaia-avaruusaluksesta, joka on seurannut yli miljardia tähteä Linnunradassa. Analyysinsa avulla he tunnistivat kolme erittäin massiivista valkoista kääpiötä, joiden kinematiikka viittaa siihen, että ne saattoivat olla peräisin Hyades-klusterista. Näistä kolmesta ehdokkaasta yksi valkoinen kääpiö erottui suurella todennäköisyydellä pakenevana.

Valkoiset kääpiöt ovat tähtien jäänteitä, jotka ovat kuluttaneet fuusiopolttoaineensa. Ne ovat uskomattoman tiheitä esineitä, joiden massat ovat samanlaisia ​​kuin Auringon, mutta kooltaan verrattavissa Maahan. Useimmat Linnunradan tähdet kehittyvät lopulta valkoisiksi kääpiöiksi, joiden massaa säätelee Chandrasekhar Limit. Jos valkoinen kääpiö ylittää tämän rajan, tyypillisesti keräämällä massaa binäärisestä seuralaisesta, se voi laukaista tyypin 1a supernovan.

Hyadeiden paennut valkoinen kääpiö on erityisen kiinnostava, koska se kuuluu ultramassiivisten valkoisten kääpiöiden luokkaan, jonka massa on 1.317 XNUMX auringon massaa. Tämä massa on Chandrasekhar-rajan yläpuolella, mutta ylittää tyypillisten valkoisten kääpiöiden keskimääräisen massan. Tutkijat uskovat, että tämä erittäin massiivinen valkoinen kääpiö sai alkunsa yhdestä esitähdestä, mikä tekee siitä ainutlaatuisen poikkeavan valkoisten kääpiöiden tutkimuksessa.

Vaikka mysteeri Hyades-tähtijoukossa kadonneista valkoisista kääpiöistä jatkuu, tämä uusi tutkimus tarjoaa arvokkaita oivalluksia ja herättää lisäkysymyksiä klusterin kehityksestä. Kun tähtitieteilijät jatkavat tämän joukon salaisuuksien selvittämistä, se toimii vertailukohtana tähtijoukkojen ja niiden monimuotoisten populaatioiden ymmärtämiselle.

