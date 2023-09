"Yksi ateria päivässä" -ruokavalio: hyödyt, riskit ja huomioita

By

Julkkisten on tiedetty kannattavan erilaisia ​​​​ruokavaliotrendejä, ja yksi viimeisimmistä suosiotaan nousevista muotihuippuista on "yksi ateria päivässä" -dieetti, joka tunnetaan myös nimellä OMAD. Tunnetut hahmot, kuten Bruce Springsteen ja Chris Martin Coldplaysta, ovat väittäneet, että OMAD auttaa heitä hallitsemaan painoaan ja pysymään kunnossa.

OMAD on äärimmäinen versio paastodieetistä, kuten jaksoittaisesta paastoamisesta ja aikarajoitetusta syömisestä. Tärkein ero on, että sen sijaan, että paastosivat tiettyinä päivinä tai rajoittaisivat syömistä tiettyyn aikaikkunaan, OMAD-seuraajat kuluttavat kaikki päivittäiset kalorinsa yhdellä suurella aterialla.

Koska itse OMAD-tutkimusta on rajoitettu, useimmat väitteet sen tehokkuudesta perustuvat anekdoottisiin todisteisiin tai olettamuksiin, jotka on saatu muita paastoamisen muotoja koskevista tutkimuksista. Vaikka jotkin todisteet viittaavat siihen, että tietyt jaksoittaisen paaston ja aikarajoitetun syömisen muodot voivat auttaa painonhallinnassa ja parantaa aineenvaihdunnan terveysmarkkereita, tutkimusta on edelleen tulossa.

Ihmisillä tehty tutkimus on osoittanut, että yhden aterian nauttiminen päivässä johti enemmän painon ja rasvamassan laskuun. Se kuitenkin johti myös rasvattoman massan ja luun tiheyden vähenemiseen, mikä saattaa johtaa lihastoiminnan heikkenemiseen ja lisääntyneeseen luunmurtumien riskiin, jos sitä seurataan pitkään. Eläintutkimukset ovat tuottaneet ristiriitaisia ​​tuloksia, ja jotkut ovat osoittaneet painonnousua yhden suuren aterian nauttimisesta.

Tarvitaan kattavampia tutkimuksia, joissa on mukana suurempia osallistujaryhmiä ja erilaisia ​​väestöryhmiä, jotta OMAD:n vaikutukset ymmärretään paremmin. Tutkijoiden on myös tutkittava OMAD:n pitkän aikavälin vaikutuksia ja pohdittava erilaisia ​​ateria-ajoja ja ravintokoostumuksia.

Vaikka yksi ateria päivässä -lähestymistapa saattaa tuntua houkuttelevalta painonhallinnassa, voi olla haastavaa täyttää kaikki ravitsemukselliset tarpeet, mukaan lukien energia, proteiini, kuitu ja välttämättömät vitamiinit ja kivennäisaineet, vain yhdellä aterialla. Riittämätön ravintoaineiden saanti voi johtaa lihasten menettämiseen, ummetukseen ja huonoon suoliston terveyteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä riittävän proteiinin, vihannesten, pähkinöiden, siementen, hedelmien, täysjyväviljojen ja maitotuotteiden tai sopivien vaihtoehtojen nauttimiseen ravintotarpeiden tyydyttämiseksi.

On erittäin tärkeää huomata, että OMADia ei suositella lapsille, raskaana oleville, raskautta suunnitteleville, imettäville tai syömishäiriön riskille alttiille henkilöille. Lisäksi ruokavalion kestävyys ja mahdolliset haitat koko väestölle pitkällä aikavälillä tulisi ottaa huomioon, varsinkin kun näitä ruokavalioita kannattavilla julkkiksilla on mahdollisuus saada ravitsemusterapeutteja, korkealaatuisia ruokavalioita ja lisäravinteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka OMAD-ruokavalio on saanut huomiota, sen turvallisuudesta ja tehokkuudesta on niukasti tieteellistä näyttöä. On suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen tai rekisteröidyn ravitsemusterapeutin kanssa ennen äärimmäisen ruokavalion aloittamista.

Lähteet:

– Amanda Avery, ravitsemusalan lehtori, Nottinghamin yliopisto (keskustelu)