NASAn EMIT-mittari tunnistaa yli 750 kasvihuonekaasupäästöjen lähdettä

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) mukaan kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvuaan, eikä hidastumisesta ole merkkejä. Näiden kohoavien avaruudesta peräisin olevien kaasujen pitoisuuksien tarkkailemiseksi ja mittaamiseksi NASA on käyttänyt kuvantamisspektrometriään, Earth Surface Mineral Dust Source Investigationin (EMIT), kasvihuonekaasujen ilmaisimeksi.

Alun perin heinäkuussa 2022 kartoittamaan mineraaleja kuivilla alueilla, EMIT on osoittanut kykynsä havaita metaanipäästöjä avaruudesta. Vain kolmen kuukauden kuluessa lanseerauksestaan ​​kuvantamisspektrometri tunnisti yli 50 metaanin "supersäteilijää" Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Lounais-Yhdysvalloissa. Näitä superpäästöjä esiintyy yleisesti sellaisilla aloilla kuin fossiiliset polttoaineet, jätehuolto ja maatalous.

Hiljattain Science Advancesissa julkaistu tutkimus paljastaa, että elokuusta 2022 lähtien EMIT on tunnistanut yli 750 päästölähdettä, mukaan lukien pienemmät syrjäisillä alueilla. Pääkirjailija Andrew Thorpe ilmaisi hämmästyksensä EMIT:n kyvyistä ja totesi, että instrumentti ylitti alkuperäiset odotukset.

EMIT:n keräämät tiedot ovat välttämättömiä metaanipäästöjen lähteiden, kuten kaatopaikkojen, maatalousalueiden sekä öljy- ja kaasulaitosten, tunnistamisessa ja puuttumisessa. Nasa korostaa, että ihmisen aiheuttamien metaanipäästöjen seuranta on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä metaanilla on suurempi lämmönsieppauspotentiaali kuin hiilidioksidilla.

Ensimmäisen 30 päivän kasvihuonekaasujen havaitsemisen perusteella EMIT on osoittanut tehokkuutensa tunnistaa jopa 85 % metaanipilveistä, joita tyypillisesti havaitaan ilmassa tapahtuvien kampanjoiden aikana. Kansainväliseltä avaruusasemalta noin 250 kilometrin korkeudelta toimiva EMIT kattaa laajat alueet maapallolla, erityisesti kuivat alueet 400 asteen pohjoisen ja eteläisen leveysasteen välillä.

Syyskuussa 2022 EMIT jopa havaitsi joukon päästölähteitä harvoin tutkitulla Etelä-Uzbekistanin alueella, mikä korosti sen kykyä paljastaa päästöjä aiemmin tutkimattomilla alueilla. Laite tunnisti tällä alueella 12 metaanipilviä, yhteensä noin 49,734 22,559 puntaa (XNUMX XNUMX kilogrammaa) tunnissa.

EMIT:n kaltaisen teknologian uudelleenkäytön avulla tiedemiehet ja tutkijat toivovat voivansa puuttua ilmakehämme lisääntyviin kasvihuonekaasumääriin ja lieventää ilmastonmuutoksen mahdollisia katastrofaalisia vaikutuksia.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on EMIT?

EMIT tulee sanoista Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, NASA:n kuvantamisspektrometri, joka lanseerattiin heinäkuussa 2022.

2. Mikä on EMIT:n ensisijainen tehtävä?

EMIT käynnistettiin alun perin kartoittamaan 10 avainmineraalia kuivien alueiden pinnalla maailmanlaajuisesti.

3. Miten EMIT:stä tuli kasvihuonekaasuilmaisin?

Vaikka metaanin havaitseminen ei ollut osa sen ensisijaista tehtävää, EMIT:n ominaisuudet mahdollistivat sen havaitsemisen avaruudesta peräisin olevien metaanipäästöjen avulla.

4. Mitä ovat "supersäteilijät"?

Supersäteilijät ovat infrastruktuuria tai sektoreita, jotka päästävät metaania merkittävästi korkeiksi, mukaan lukien fossiiliset polttoaineet, jäte- tai maatalousteollisuus.

5. Kuinka monta päästölähdettä EMIT on tunnistanut?

EMIT on havainnut yli 750 päästölähdettä elokuusta 2022 lähtien, mukaan lukien pienemmät syrjäisillä paikoilla.

6. Miksi metaanipäästöjen seuranta on tärkeää?

Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, jolla on suurempi lämmönsieppauspotentiaali kuin hiilidioksidilla. Metaanipäästöjen seuranta ja vähentäminen ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

7. Kuinka monta prosenttia metaanipilveistä EMIT pystyy havaitsemaan?

Ensimmäisen 30 päivän kasvihuonekaasujen havaitsemisen perusteella EMIT pystyy tunnistamaan 60–85 % metaanipilveistä, joita tyypillisesti havaitaan lentokampanjoiden aikana.

8. Mistä EMIT kerää tietoja?

EMIT kerää tietoja noin 250 mailin (400 kilometrin) korkeudelta Kansainväliseltä avaruusasemalta, ja se kattaa laajat alueet maapallolla keskittyen ensisijaisesti kuiviin alueisiin 51.6 asteen pohjoisen ja eteläisen leveysasteen välillä.

9. Voiko EMIT havaita päästöjä syrjäisillä ja harvoin tutkituilla alueilla?

Kyllä, EMIT pystyy havaitsemaan päästöjä syrjäisillä alueilla, mistä on osoituksena sen päästölähteiden tunnistaminen harvoin tutkitulla Etelä-Uzbekistanin alueella.

10. Miten EMIT:n kaltainen teknologia voi auttaa käsittelemään nousevia kasvihuonekaasupitoisuuksia?

Tunnistamalla päästölähteet, kuten kaatopaikat, maatalousalueet sekä öljy- ja kaasulaitokset, EMIT tarjoaa tärkeitä tietoja kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvun vaikutusten lieventämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.