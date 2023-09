James Webb -avaruusteleskooppi löytää hiilipohjaisia ​​molekyylejä epäillystä valtameren maailmasta

By

James Webbin avaruusteleskooppi (JWST) on tehnyt jännittävän löydön löytämällä todisteita hiilipohjaisista molekyyleistä K2-18 b -nimisen eksoplaneetan ilmakehästä. Tätä 120 valovuoden päässä aurinkokunnastamme sijaitsevaa eksoplaneettaa pidetään potentiaalisena valtamerenä tai "Hycean" -maailmana, joten se on houkutteleva kohde tähtitieteilijöille, jotka etsivät maan ulkopuolista elämää. Planeetan säde on kahdesta kolmeen kertaa suurempi kuin Maan säde, ja se sijaitsee tähtensä asumiskelpoisella vyöhykkeellä, jossa voi esiintyä nestemäistä vettä.

JWST:n uudet löydökset paljastivat hiilidioksidin ja metaanin läsnäolon K2-18 b:n ilmakehässä, mikä viittaa mahdollisuuteen, että vetyä sisältävän ilmakehän alla on vesivaltameri. Ammoniakin puuttuminen tukee edelleen hypoteesia vesivaltamerestä planeetalla. Nämä havainnot korostavat, kuinka tärkeää on ottaa huomioon erilaisia ​​asumiskelpoisia ympäristöjä etsittäessä elämää aurinkokuntamme ulkopuolella.

K2-18 b kuuluu luokkaan "sub-Neptunukset", jotka ovat planeettoja, joiden koko on Maan ja Neptunuksen välillä. Nämä ainutlaatuiset planeetat muodostavat mysteerin tähtitieteilijöille, jotka edelleen keskustelevat ilmakehojensa luonteesta. JWST:n K2-18 b:n havainnot pyrkivät nostamaan verhoa, joka ympäröi sekä Neptunuksen että Hycean-maailman ilmakehää ja ympäristöolosuhteita.

Hiilimolekyylien löytämisen lisäksi JWST:n havainnot viittasivat myös dimetyylisulfidin (DMS) esiintymiseen K2-18 b:n ilmakehässä. Maapallolla DMS:ää tuottaa pääasiassa elämä, erityisesti kasviplankton. DMS:n läsnäolon vahvistaminen K2-18 b:n ilmakehässä voisi olla toinen merkittävä askel kohti mahdollisen elämän merkkien löytämistä eksoplaneetalla.

On kuitenkin tärkeää olla varovainen spekuloidessa avaruusolennon elämästä K2-18 b. Vaikka nestemäisen veden ja hiilimolekyylien läsnäolo ovat lupaavia merkkejä, ne eivät takaa elämän olemassaoloa tai planeetan kykyä tukea eläviä organismeja. Planeetan koko yhdistettynä sen valtamerten mahdolliseen kiehumiseen saattaa tehdä siitä asumiskelvottoman.

Kaukaisten eksoplaneettojen, kuten K2-18 b:n, koostumuksen arvioiminen on haastava tehtävä, koska heijastuneen valon himmeys verrattuna emätähden kirkkauteen. Tutkijat voittivat tämän esteen vangitsemalla planeetan kulkua tähtensä poikki ja analysoimalla sen ilmakehän läpi kulkevaa tähtivaloa. Ilmakehässä olevat kemialliset alkuaineet ja yhdisteet jättävät selkeät "sormenjäljet" tähtien valoon paljastaen niiden koostumuksen.

JWST:n laajennettu aallonpituusalue ja ennennäkemätön herkkyys mahdollistivat näiden spektriominaisuuksien havaitsemisen vain kahdessa K2-18 b:n siirrossa, mikä tarjoaa vertailukelpoisen tarkkuuden kahdeksaan Hubble-avaruusteleskoopin useiden vuosien aikana tekemiin havaintoihin. Tämä osoittaa JWST:n tehon ja kyvyt eksoplaneettojen ilmakehän ominaisuuksien tulkinnassa.

K2-18 b:n lisähavaintoja suunnitellaan käyttämällä JWST:n Mid-Infrared Instrument (MIRI) -laitetta löydösten validoimiseksi ja lisätietojen keräämiseksi planeetan ympäristöolosuhteista. Tämän tutkimuksen taustalla olevan tiimin tavoitteena on viime kädessä havaita merkkejä elämästä asuttavalla eksoplaneetalla, mikä mullistaisi ymmärryksemme maan ulkopuolisesta olemassaolosta.

