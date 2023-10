Ensimmäinen todiste kvartsipilvistä löydettiin eksoplaneetalta WASP-17 b

By

NASAn James Webb -avaruusteleskooppia käyttävät tutkijat ovat tehneet jännittävän löydön eksoplaneetta WASP-17 b, joka sijaitsee 1,300 XNUMX valovuoden päässä Maasta. He ovat havainneet todisteita vuorikiteistä tai kvartsista tämän kuuman Jupiterin eksoplaneetan korkeissa pilvissä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen maapallolla yleisesti esiintyvä mineraali on havaittu eksoplaneetalla.

Silikaatteja, jotka ovat runsaasti piitä ja happea sisältäviä mineraaleja, on runsaasti maapallolla ja kuussa sekä muissa aurinkokuntamme kivisissä esineissä. Magnesiumia sisältäviä silikaatteja on löydetty meteoriiteista, asteroideista ja jopa eksoplaneettojen ja ruskeiden kääpiöiden ilmakehästä. Kiteistä SiO2:ta tai kvartsia tiedettiin kuitenkin aiemmin olevan vain maan päällä.

”Olimme innoissamme! Tiesimme aikaisemmista havainnoista, että WASP-17 b:n ilmakehässä täytyy olla aerosoleja – pieniä hiukkasia, jotka muodostavat pilviä tai sumua, mutta emme odottaneet niiden olevan kvartsia”, sanoi tohtori David Grant. Bristolin yliopiston tutkija ja tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja.

WASP-17 b on suuri eksoplaneetta, jonka tilavuus on yli seitsemän kertaa Jupiterin tilavuus. Sen massa on alle puolet Jupiterin massasta, mikä tekee siitä yhden turvonneimmista tunnetuista eksoplaneetoista. Sen lyhyt, vain 3.7 maapäivän kiertoaika tekee siitä ihanteellisen ehdokkaan lähetysspektroskopiaan, tekniikkaan, jota käytetään planeetan ilmakehän suodatus- ja sirontavaikutusten tutkimiseen tähtien valoon.

James Webb -avaruusteleskooppi tarkkaili WASP-17-järjestelmää lähes 10 tunnin ajan ja keräsi yli 1,275 8.6 kirkkausmittausta. Analysoimalla kunkin planeetan ilmakehän estämän aallonpituuden määrää tutkijat löysivät odottamattoman XNUMX mikronin "kuhmua", joka osoittaa kvartsin läsnäolon pilvissä.

Toisin kuin maapallon pilvistä löytyvät mineraalihiukkaset, WASP-17 b:n pilvien kvartsikiteet eivät pyyhkäise ylös kivipinnalta. Itse asiassa ne ovat peräisin planeetan ilmakehästä. Nämä kiteet ovat halkaisijaltaan noin 10 nanometriä, ja ne ovat muodoltaan samanlaisia ​​kuin maapallolla tyypillisesti esiintyvät kuusikulmainen prismat, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa.

WASP-17 b:n äärimmäinen lämpö, ​​noin 1,500 2,700 celsiusastetta (XNUMX XNUMX ° F), ja sen ilmakehän matala paine mahdollistavat kiinteiden kiteiden muodostumisen suoraan kaasusta ilman, että ne menevät nestefaasin läpi. Tämä eroaa maapallosta, jossa alhaisemmat lämpötilat ja korkeampi paine mahdollistavat vesihöyryn muuttumisen suoraan jääkiteiksi. Kvartsipilvien esiintyminen eksoplaneetalla tarjoaa näkemyksiä planeetta muokkaavista erilaisista materiaaleista ja ympäristöolosuhteista.

Pilvien koostumuksen ymmärtäminen on elintärkeää planeetan ymmärtämiselle kokonaisuutena. WASP-17 b on vuorovesilukittu niin, että yksi pallonpuolisko on jatkuvasti isäntätähteensä päin, mikä johtaa kuumaan päivään ja viileämpään yöpuoliin. Lämpötilaero näiden kahden puolen välillä aiheuttaa voimakkaita tuulia, jotka kuljettavat kvartsikiteet yöpuolelta, missä ne muodostuvat, kuumemmalle päiväpuolelle, missä ne höyrystyvät.

Tämä uraauurtava löytö julkaistiin The Astrophysical Journal Lettersissa vuonna 2023. Lisämateriaalia ja haastatteluja tähän tutkimukseen toimittivat Laura Betz ja Christine Pulliam NASA:lle.

