Nisäkkäiden ja matelijoiden liikkumista harkitaan uudelleen

Äskettäinen Harvardin johtama tutkimus on kyseenalaistanut perinteisen käsityksen siitä, kuinka maan nisäkkäät ovat kehittäneet omaleimaisen kävelytyylinsä. Vuosikymmenten ajan on uskottu, että nisäkkäät polveutuivat matelijoiden kaltaisista esivanhemmista, mikä on johtanut siirtymiseen kierrettyjen jalkojen ryöminnästä kävelyasentoon, jossa jalat ovat kehon alla. Tätä hypoteesia, joka tunnetaan lateraalisesta sagittaaliseen paradigmaan, on opetettu laajalti korkeakoulujen anatomiaa ja evoluutiota koskevissa oppikirjoissa.

Uusi tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että tämä pitkäaikainen usko voi olla väärä. Tutkijat väittävät, että pelkästään nykyaikaisten eläinten, kuten elävien nisäkkäiden ja matelijoiden havaintoihin luottaminen voi johtaa virheellisiin evoluutiohypoteesiin. Tarkemman käsityksen saamiseksi ryhmä korosti fossiilisten tietueiden analysoinnin ja sukupuuttoon kuolleiden eläinten tutkimisen merkitystä.

Tutkimalla fossiileja tutkijat toivovat voivansa tunnistaa anatomiset muutokset, näiden muutosten ajoitukset ja selektiiviset paineet, jotka ajoivat nisäkkäiden liikkumisen kehitystä. Tutkimuksen kirjoittajat väittävät, että ilman tätä historiallista perspektiiviä evoluutiotarinoista voi tulla pelkkiä spekulatiivisia tarinoita, joilta puuttuu empiirinen tuki.

Tämän tutkimuksen havainnot viittaavat siihen, että on ratkaisevan tärkeää tutustua fossiilitietoihin evoluutioskenaarioita laadittaessa. Vaikka fossiiliaineisto tarjoaa rajoitetusti tietoa pehmytkudoksesta, kuten lihaksista ja jänteistä, se on edelleen tärkeä resurssi evoluution historian aikana tapahtuneiden muutosten ymmärtämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Harvardin johtama tutkimus haastaa perinteisen ymmärryksen liikkumisen siirtymisestä matelijoista nisäkkäiksi. Korostamalla fossiilisten tietueiden tutkimisen tarvetta tutkijat vaativat tiukempaa ja näyttöön perustuvaa lähestymistapaa liikkumisen evoluutiohistorian ymmärtämiseen.

