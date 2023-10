Kuun tutkiminen Handheld Universal Lunar Camera (HULC) -kameralla

By

Uusi kuuntutkimuksen aikakausi on horisontissa, kun astronautit valmistautuvat tuleviin Artemis-tehtäviin Kuuhun. Yksi heidän työkalusarjansa merkittävimmistä edistysaskeleista on Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Tämä huippuluokan kamera on merkittävä päivitys muokatuista Hasselblad 500EL -kameroista, joita astronautit käyttivät Apollo-lentojen aikana.

Varmistaakseen HULC:n valmiuden kuuntutkimukseen suoritettiin tiukat testit Lanzarotella Espanjassa, alueella, jonka maisemat muistuttavat läheisesti Kuusta löydettyjä maisemia. Tutkijat, jotka on erityisesti koulutettu kuun tutkimusta varten, veivät kameran geologisille kenttämatkoille ja luetteloivat löydöksensä elektroniseen kenttäkirjaan. Ohjaajat pystyivät seuraamaan edistymistään reaaliajassa ääni- ja videostriimien avulla.

HULC on varustettu valmiilla kameran osilla, jotka tarjoavat parannetun valoherkkyyden ja huippuluokan objektiivit. Vaikka Kuu esittelee ankaria varjoja ja kirkkaita korkeita alueita, erityisesti etelänavan ympärillä, HULC:n suunnittelu ottaa huomioon nämä äärimmäiset valaistusolosuhteet. Ilman lämpötilaa säätelevää ilmakehää Kuun ympäristöissä esiintyy rajuja vaihteluita, jolloin lämpötila nousee 120 °C:seen päivällä ja laskee yöllä -200 °C:seen. HULC-kamerat on rakennettu kestämään näitä äärimmäisiä lämpötiloja, ja niissä on ylimääräinen suojapeite sekä lämpö- että pölysuojaukseen.

Toistaakseen kuunvalokuvaajien odotettavissa olevia olosuhteita astronautiehdokkaat testasivat HULC-kameraa kirkkaassa päivänvalossa ja tulivuoren luolissa simuloidakseen kuuyötä. Kameraa piti käyttää helposti paksut suojakäsineet kädessä, mikä johti käyttäjäystävällisten painikkeiden konfigurointiin. NASAn HULC-kameran johtaja Jeremy Myers korosti intuitiivisuuden merkitystä ja totesi, että "kameran pitäisi olla helppokäyttöinen", koska se on vain yksi monista työkaluista, joita astronautit käsittelevät Kuussa.

Sen lisäksi, että insinöörit ottavat lähikuvia kivistä ja laajakulmakuvia kuun maisemasta, he pyrkivät luomaan kameran, joka kestää vaarallista kuun pölyä. Tämä hienoista, hankaavista hiukkasista koostuva pöly aiheuttaa riskin sekä henkilökunnalle että laitteille. HULC:n suunnittelu jatkuu edelleen, ja tuleva versio on tarkoitus testata kansainvälisellä avaruusasemalla.

