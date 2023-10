Uusia löytöjä Jupiterin Euroopassa: CO₂, valtameret ja lämpö

James Webb -teleskoopin havainnot ovat paljastaneet hiilidioksidin (CO₂) läsnäolon Jupiterin kuun Europan pinnalla. Tämä löytö on avannut kiehtovia mahdollisuuksia kuun koostumuksesta ja mahdollisuuksista tukea elämää. CO₂ saattoi olla peräisin ulkopuolelta, mutta on myös mahdollista, että se on tihkunut Europan pintaa peittävän paksun jääkerroksen läpi. Lisäksi CO₂:n läsnäolo viittaa siihen, että jään alla on globaali valtameri.

CO₂:n alkuperälle on kaksi selitystä: se voi liueta Euroopan valtamereen, samalla tavalla kuin maan valtameret; tai se voi olla orgaanisten yhdisteiden, kuten aminohappojen tai muiden hiiliyhdisteiden, hajoamisen sivutuote. CO₂-esiintymät ovat keskittyneet alueelle nimeltä Tara Regio, ja ne ovat suhteellisen uusia. Europan pinta-olosuhteet tekevät kuitenkin CO₂:n olemassaolosta epävakaata pitkiä aikoja.

Toisin kuin Saturnuksen kuu Enceladus, Europalla ei ole yhteisiä geysirien purkauksia, jotka antaisivat spektrografisen analyysin liuenneista suoloista. Siitä huolimatta tutkijat uskovat, että Europalla, sekä Jupiterin kuulla Ganymedella ja Enceladuksella, on maailmanlaajuinen nestemäinen valtameri pinnan alla. Maailman nestemäisille valtamerille on myös muita mahdollisia ehdokkaita, kuten Callisto, Titan, Triton, Dione ja kääpiöplaneetat Ceres ja Pluto. Tarvitaan kuitenkin lisää tietoja näiden epäilyjen vahvistamiseksi.

Jupiterin ympäri kiertänyt Galileo-luotain antoi varhaisia ​​vihjeitä maailmanlaajuisesta valtamerestä Euroopassa yli 25 vuotta sitten. Yksityiskohtaiset valokuvat kuun jäisestä pinnasta paljastivat jäälauttoja, jäänpalasia, jotka näyttivät jäätyneen satunnaisiin paikkoihin. Tämä viittaa siihen, että jääpeite oli suhteellisen ohut, mahdollisesti vain muutaman kilometrin paksuinen. Jään alla on syvä valtameri, jonka arvioidaan olevan 80–150 kilometriä syvä, ja se sisältää mahdollisesti kaksi tai kolme kertaa enemmän vettä kuin Maan valtameristä löytyy.

Nestemäisen valtameren olemassaolo Europalla merkitsee lämmönlähteiden olemassaoloa. Lämmön synnyttävät todennäköisesti Jupiterin painovoimat, jotka aiheuttavat vuorovesivoimia. Vuorovesivoimat vaikuttavat kuuihin, kuten Ioon, Europaan ja Ganymedeen, ja niillä on kiertoradan resonansseja. Tämä ilmiö muuttaa niiden kiertoradat, mikä tekee niistä epäkeskeisempiä ja tuottaa lämpöä niiden sisätiloissa. Erityisesti Io kokee voimakasta vulkaanista toimintaa kivien kitkan vuoksi, ja sillä on yli 150 aktiivista kraatteria kerrallaan.

Europa kokee samanlaisen, mutta vähemmän voimakkaan vaikutuksen, koska se pitää maanalaisen valtamerensä nesteenä. Vuonna 2012 Hubble-teleskooppi havaitsi vesihöyrypäästöjä Europan etelänavalta, jota Galileo-luotain ei ollut havainnut. Galileossa oleva magnetometri auttoi myös Europan valtameren löytämisessä havaitsemalla pieniä poikkeavuuksia Jupiterin magneettikentässä, jotka aiheutuivat kuun sisäisistä sähkövirroista. Tämä viittaa liuenneiden suolojen esiintymiseen maanalaisessa valtameressä.

Europan jääkuori "irrottaa" pintansa kivisestä sisäpihasta, ja pinnalla havaitut halkeamat voivat olla vuorovesiliikkeiden arpia. Galileo-luotaimen ottamat spektrit viittaavat kalsium- ja magnesiumsulfaattien esiintymiseen. Vaikutus oli kuitenkin paljon heikompi verrattuna Ganymedeen, joka on suurempi kuu, jolla on oma piilotettu valtameri ja metallinen ydin, joka koostuu raudasta ja nikkelistä.

Kaiken kaikkiaan viimeaikaiset havainnot ja löydöt Europasta tarjoavat lisätodisteita elämää ylläpitävien olosuhteiden mahdollisuudesta Jupiterin kuussa. Lisätutkimusta ja tutkimusta tarvitaan tämän kiehtovan taivaankappaleen mysteerien selvittämiseksi.

