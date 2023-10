Virolainen opiskelijasatelliitti ESTCube-2, jonka Euroopan avaruusjärjestö lähetti kiertoradalle

By

Virolainen opiskelijasatelliitti ESTCube-2 on onnistuneesti kuljetettu kiertoradalle Euroopan avaruusjärjestön Vega-kantoraketilla. Avaruusharrastajien ja opiskelijoiden kehittämä ESTCube-2 on Viron ensimmäisen satelliitin ESCube-1 seuraaja, joka laukaistiin vuonna 2013 ja suoritti kaksivuotisen tehtävän.

ESTCube-2-projektia johti pääosin Tarton yliopisto Tarton observatorion tuella. Tiimin tavoitteena on tuoda Viron avaruusteknologiaa kansainväliselle näyttämölle sekä kehittää, rakentaa ja laukaista tieteellisiä nanosatelliitteja. Lisäksi ne pyrkivät edistämään tiedettä kouluissa ja suuren yleisön keskuudessa.

Kolmen yksikön ESTCube-2-satelliitti koostuu kolmesta 10 x 10 x 10 senttimetrin kuutiosta, jotka painavat yhteensä 4.5 kiloa. Avioniikkamoduulin, alustan ja kokeiden integroinnin on kehittänyt ESTCube-2-tiimi, kun taas itse tieteelliset kokeet ovat kumppanuusorganisaatioiden kehittämiä.

Yksi ESTCube-2:n tärkeimmistä tavoitteista on testata teknologioita, jotka auttavat ratkaisemaan erilaisia ​​avaruustutkimukseen liittyviä ongelmia. Satelliitin päähyötykuorma on Ilmatieteen laitoksen kehittämä plasmajarrukoe, jonka tavoitteena on vähentää avaruusromua Maan matalalla kiertoradalla. Plasmajarru toimii samalla tavalla kuin sähköpurje, joka toimii jarruna maan ionosfäärissä ja purjeena aurinkotuulessa.

Plasmajarrukokeen ohella satelliitissa on myös kaksi Maan havainnointikameraa ja se suorittaa materiaalien korroosiotestiä avaruudessa. ESTCube-2 kiertää maata 14 kertaa päivässä, joista noin XNUMX-XNUMX kulkee Viron yli, mikä tarjoaa tutkijoille seitsemän minuutin ikkunan signaalien sieppaamiseen.

Lähteet: BNS, Tarton observatorio