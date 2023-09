Avaruustutkimuksen tulevaisuus: tiede, kestävä kehitys ja helpompi saatavuus

By

Rakettien laukaisut ovat pitkään olleet kallis ja monimutkainen prosessi avaruusjärjestöille, mutta avaruustutkimuksen maailman kehittyessä uudet tehtävät valmistautuvat tulevaisuuteen, jossa ihmiskunnalla on kestävä läsnäolo maan ulkopuolella. Tämä alkaa Kuusta, jonne ihmiset eivät ole nostaneet jalkaa 51 vuoteen. Kuitenkin, kun saavutamme pitkäaikaisen läsnäolon Kuussa, mahdollisuudet tutkia syvemmälle kosmokseen ovat saavutettavissa.

Tähän näkemykseen ihmisten kulkemisesta ja asumisesta muissa maailmoissa ja satelliiteilla liittyy in situ resurssien käytön käsite (ISRU), joka sisältää kokeita ja infrastruktuurin rakentamisen, joka hyödyntää ympäröivän ympäristön resursseja. Kun lähdemme sinisen planeettamme ulkopuolelle, tutkijat työskentelevät kehittääkseen uusia teknologioita helpottamaan tieteellistä avaruuden tutkimustamme.

Joten miksi meidän täytyy harjoittaa tiedettä avaruudessa? Vaikka maapallolla on observatorioita, jotka tutkivat kosmosta, tähtitieteellisten havaintojen tekemisessä planeetaltamme on rajoituksia. Esimerkiksi valosaaste vaikeuttaa tähtien näkemistä. Lisäksi maapallon ilmakehä itsessään asettaa haasteita tähtitieteilijöille, koska se rajoittaa kykyämme tarkkailla tiettyjä sähkömagneettisen spektrin aallonpituuksia.

Avaruusjärjestöt lähettävät observatorioita kiertoradalle voittaakseen nämä rajoitukset, jolloin voimme tutkia maailmankaikkeutta ilmakehämme ulkopuolelta. Pelkästään etähavainnoinnin avulla saavutetuilla asioilla on kuitenkin rajansa. Maan ulkopuolisten näytteiden suora analysointi on ratkaisevan tärkeää taivaankappaleiden ymmärtämisen kannalta. Esimerkiksi Apollo-lentojen aikana ja viime aikoina Kiinan Chang'e-5-laskeutujalla saatujen kuunäytteiden tutkiminen on antanut arvokasta tietoa Kuun koostumuksesta ja veden läsnäolosta. Samoin Mars Sample Return -tehtävä pyrkii keräämään kivinäytteitä analysointia varten, mikä mahdollisesti valaisee Marsin geologista historiaa ja muinaisen mikrobielämän mahdollisuutta.

Yksi avaruustutkimuksen merkittävimmistä tehtävistä on elämän tai muinaisen elämän merkkien etsiminen Maan ulkopuolelta. Todisteiden löytämisellä maan ulkopuolisesta elämästä olisi syvällinen vaikutus ymmärryksemme universumista ja paikkastamme siinä.

Ihmisen jatkuvan läsnäolon luominen muihin taivaankappaleisiin, kuten Marsiin, voisi olla pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa verrattuna toistuviin näytteiden palautustehtäviin. Esimerkiksi NASAn Artemis-tehtävät pyrkivät luomaan pohjan kestävälle ihmisen läsnäololle Kuussa, mukaan lukien infrastruktuuri kuun pinnalla ja kuun avaruusasema nimeltä Lunar Gateway.

Yksi suurimmista esteistä avaruustutkimukselle on ollut rakettien laukaisujen hinta. Uudelleenkäytettävän rakettitekniikan edistymisen myötä kustannukset kuitenkin laskevat vähitellen. Esimerkiksi SpaceX:n uudelleenkäytettävä Falcon 9 -raketti on jo tehnyt kiertoratalaukaisuista edullisempia. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan, mikä mahdollistaa tiheämmän ja halvemman pääsyn avaruuteen. Kun rakettien kustannukset laskevat, niiden teho ja kantokyky kasvavat, kuten SpaceX:n Starship osoittaa, sillä sen työntövoima ja hyötykuorma ovat huomattavasti paremmat kuin edeltäjänsä.

Avaruustutkimuksen tulevaisuus tarjoaa lupaavia näkymiä tieteellisille löydöksille, kestävälle läsnäololle maan ulkopuolella ja helpommalle pääsylle kosmokseen. Kun jatkamme ymmärryksemme rajojen työntämistä, tekniikan edistysaskel ja uusi tutkimisen tunne ajavat meidät lähemmäksi universumin mysteerien avaamista.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: Gizmodo