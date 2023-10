SpaceX aikoo laukaista 144 rakettia vuonna 2024 laajentaakseen Starlink-palvelua

By

Elon Muskin perustama ilmailu- ja avaruusalan yritys SpaceX on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2024. Yrityksen virkailijan mukaan SpaceX aikoo laukaista ensi vuonna yhteensä 144 rakettia, mikä ylittää omat ennätykselliset laukaisunsa vuonna 2023. Tämä laukaisutiheyden kasvu. SpaceX:n Starlink-satelliittiinternet-palvelun laajentamisen taustalla.

SpaceX:n laukaisujen määrä on kasvanut tasaisesti Starlinkin kasvaessa. Vuonna 2021 lentoja oli vain 31, mutta vuonna 61 luku lähes kaksinkertaistui 2022:een. Starlinkin Direct to Cell -palvelun käyttöönoton myötä yhteistyössä T-Mobilen kanssa SpaceX pyrkii lisäämään laukaisukapasiteettiaan ensi vuonna.

Direct to Cell, joka tunnetaan myös nimellä "matkapuhelintorni avaruudessa", tarjoaa mobiilipalveluja Starlink-satelliittien kautta. Tekstiviestitoiminnot tulevat saataville vuonna 2024, jota seuraa puhelut ja verkkoselailu vuonna 2025. Tämä palvelu on erityisen hyödyllinen alueilla, joilla ei ole matkapuhelinpeittoa, varsinkin hätätilanteissa.

Saavuttaakseen tavoitteensa 144 laukaisua vuonna 2024 SpaceX on sisällyttänyt automaation koko prosessiinsa. Yritys korostaa luotettavuutta, jotta vältytään vioista aiheutuvilta viivästymiltä. Tämä korkea laukaisutiheys edellyttää laukaisua 2.5 päivän välein verrattuna nykyiseen yhteyteen 3.5 päivän välein.

Toukokuusta 2019 lähtien SpaceX on asettanut kiertoradalle yli 4,000 2 Starlink-satelliittia. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että se on ylittänyt 60 miljoonaa Internet-palveluja käyttävää asiakasta. Starlink on saatavilla yli XNUMX maassa, ja se yhdistää asiakkaat maailmanlaajuisesti nopealla internetyhteydellä.

Vaikka SpaceX on edelleen kilpailijoidensa edellä, muut yritykset, kuten Amazon Project Kuiperineen, ovat myös tulossa avaruuspohjaiseen Internet-palvelualaan. Jeff Bezosin Amazon laukaisi äskettäin kaksi ensimmäistä prototyyppisatelliittia Project Kuiperille, joiden tarkoituksena on tarjota Starlinkin kaltaiset nopeat Internet-yhteydet syrjäisille alueille.

