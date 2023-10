Elon Musk aikoo laskeutua Marsiin muutaman seuraavan vuoden sisällä

By

Kansainvälisen astronautikakongressin videokonferenssissa Elon Musk ilmaisi optimisminsa SpaceX:n kyvystä laskeutua onnistuneesti Marsiin seuraavien kolmen tai neljän vuoden aikana. Huolimatta aiempien testilentojen takaiskuista, Musk uskoo, että Starship-avaruusaluksella on "kunnolliset mahdollisuudet" päästä kiertoradalle toisella koelennolla.

SpaceX:n ensimmäinen koelento, joka suoritettiin huhtikuussa, kohtasi vaikeuksia, kun kantoraketin yläaste ei irronnut, mikä johti ilmaräjähdukseen. Myöhemmin FAA maadoitti Starshipin ja hahmotteli 63 korjaavaa toimenpidettä, jotka SpaceX:n on toteutettava tällaisten tapausten estämiseksi tulevaisuudessa.

Elon Muskin lausunto on linjassa SpaceX:n presidentin ja COO Gwynne Shotwellin aiempien ennusteiden kanssa, jotka odottivat, että voimme todistaa ihmisen läsnäolon Marsissa tämän vuosikymmenen aikana. Starship, joka koostuu Starship-avaruusaluksesta ja Super Heavy -raketista, on täysin uudelleen käytettävä järjestelmä, joka on suunniteltu kuljettamaan miehistöä ja lastia eri kohteisiin, kuten Maan kiertoradalle, Kuuhun ja Marsiin.

Ennen huhtikuun huono-onnista laukaisua SpaceX yritti lentoa maaliskuussa 2021, mikä johti myös tuliseen räjähdukseen. Vastauksena FAA toimitti SpaceX:lle luettelon 75 toimenpiteestä, jotka oli toteutettava laukaisuluvan saamiseksi.

Vaikka ensimmäinen laukaisu päättyi räjähdykseen, Musk pitää sitä menestyksenä, koska SpaceX pystyi oppimaan tapauksesta. Ennen kuin SpaceX voi aloittaa uuden laukaisun, yrityksen on hankittava lupa FAA:lta ja täytettävä ympäristöhyväksyntävaatimukset Yhdysvaltain kala- ja villieläinpalvelulta.

Lopuksi totean, että Elon Musk jatkaa päättäväisesti eteenpäin pyrkimyksiään päästä Marsiin. Takaiskuista huolimatta SpaceX jatkaa Starship-avaruusaluksensa jalostamista tavoitteenaan saavuttaa merkittävää edistystä seuraavien vuosien aikana.

