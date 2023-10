Uusi tutkimus käyttää laserohjattuja johtavia filamentteja neuromorfiseen laskentaan

By

Kiinan tiede- ja teknologiayliopiston tutkijat ovat edistyneet merkittävästi neuromorfisen laskennan alalla kehittämällä dynaamisen verkkorakenteen laserohjattuja johtavia filamentteja käyttäen. Neuromorfinen laskenta on nouseva ala, jonka tavoitteena on luoda ihmisaivojen inspiroimia tietokonejärjestelmiä, ja laitteistokomponentti on ollut haaste.

Tiimi keskittyi Mott-materiaaleihin, joilla on ainutlaatuiset siirtymäominaisuudet, jotka tekevät niistä sopivia neuromorfiseen laskentaan. Mott-materiaalit käyvät läpi nopean muutoksen sähkönjohtavuudessa, samoin kuin siirtymä eristävän ja metallisen tilan välillä. Tutkijat valitsivat vanadiinidioksidin (VO2) materiaaliksi sen soveltuvuuden vuoksi erilaisiin sovelluksiin. VO2 käy läpi metalli-eriste-siirtymän (MIT) noin 68 °C:ssa, mikä tarkoittaa, että se muuttuu eristeestä johtimeksi tässä tietyssä lämpötilassa.

VO2:n kyky vaihtaa johtavan ja ei-johtavan tilan välillä tekee siitä ihanteellisen neuromorfiseen laskentaan. Sen käyttäytyminen jäljittelee biologisten hermosolujen käyttäytymistä, ja sen sähkönjohtavuudessa on samanlaisia ​​muutoksia kuin ihmisen aivojen hermosolujen välillä. Tämä sopeutumiskyky ja plastisuus tekevät VO2:sta arvokkaan komponentin sähköpiireihin, joka toimii tehokkaana kytkimenä.

Tutkijat käyttivät fokusoituja lasereita ja kvanttiantureita manipuloidakseen johtavia filamentteja VO2-materiaalissa. Säätämällä filamenttien sijaintia tarkasti ne pystyivät säätelemään sähköisten signaalien virtausta, joka muistuttaa biologisten synapsien käyttäytymistä. V2-materiaalin korkearesoluutioinen kuvantaminen ja analyysi suoritettiin käyttämällä korkeakulmaista rengasmaista pimeyden kentän pyyhkäisyelektronimikroskooppia (STEM).

Tutkimuksen tulokset osoittivat keinotekoisten synapsien pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen voimistumisen, jolloin kanavat voidaan laukaista uudelleen virralla. Tutkimusryhmä uskoo, että heidän löydöissään on suuri potentiaali kehittää dynaamisia verkostoja, jotka voivat jäljitellä ihmisen hermoston toimivuutta sopeutumiskyvyn ja ulkoisten ärsykkeiden reagoinnin suhteen.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus edustaa merkittävää edistystä neuromorfisen laskennan alalla, jossa käytetään laserohjattuja johtavia filamentteja dynaamisen verkkorakenteen luomiseen. Tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Mott-materiaalien käyttäytymisestä ja niiden mahdollisista sovelluksista älykkäiden tietokonejärjestelmien rakentamisessa.

