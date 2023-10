Uudet elektronien tilat sulaissa suoloissa voivat vaikuttaa suolalla polttoaineena toimivien reaktorien suorituskykyyn

Tutkijat ovat havainneet, että elektronit voivat muodostaa kolme erillistä tilaa vuorovaikutuksessa sulan suolojen kanssa, mikä saattaa vaikuttaa suolalla toimivien reaktorien suorituskykyyn. Oak Ridge National Laboratoryn ja Iowan yliopiston tutkijat simuloivat ylimääräisen elektronin siirtymistä sulaan sinkkikloridisuolaan ja havaitsivat kolme mahdollista skenaariota. Eräässä skenaariossa elektronista tulee osa molekyyliradikaalia, jossa on kaksi sinkki-ionia. Toisessa elektroni lokalisoituu yhteen sinkki-ioniin. Kolmannessa skenaariossa elektroni on hajallaan useiden suola-ionien päälle.

Sulan suolan reaktoreita harkitaan tuleviin ydinvoimaloihin, ja säteilyn vaikutusten ymmärtäminen sulan suolojen käyttäytymiseen on ratkaisevan tärkeää. Tämä tutkimus valaisee elektronien ja suolojen välisiä vuorovaikutuksia, kun ne altistetaan korkealle säteilylle. Tutkijat havaitsivat, että elektroni voi helpottaa erilaisten lajien muodostumista, mukaan lukien sinkkidimeerit ja -monomeerit, tai siirtyä paikalta. Nämä alustavat havainnot herättävät kysymyksiä siitä, mitä muita lajeja voisi muodostua pidempään ja miten ne voivat reagoida elektronien ja suolojen kanssa.

Tämä tutkimus on osa DOE:n Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Centeriä (MSEE EFRC), ja se on julkaistu The Journal of Physical Chemistry B -lehdessä. Ryhmä pyrkii tunnistamaan muita reaktiivisuuden muotoja kokeellisesti. Tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, miten elektronit ovat vuorovaikutuksessa sulaneiden suolojen kanssa, mutta tutkittavaa on vielä enemmän. Tulevassa tutkimuksessa selvitetään muita suolajärjestelmiä ja säteilyn vaikutuksia sulaisiin suoloihin.

Lähde: Oak Ridge National Laboratory