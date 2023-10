Tutkijat kehittävät kovempaa keramiikkaa, jolla on parannettu halkeilunkestävyys

Kalifornian yliopiston San Diegon tutkijat ovat tehneet läpimurron keramiikan kehityksessä luomalla materiaaleja, jotka ovat sitkeämpiä ja kestävämpiä halkeilua vastaan. Käyttämällä metalliatomien yhdistelmää, jonka ulkokuoressa on suurempi määrä valenssielektroneja, tutkijat ovat löytäneet tavan lisätä keramiikan kykyä käsitellä korkeampia voima- ja stressitasoja.

Keramiikka tunnetaan poikkeuksellisista ominaisuuksistaan, kuten kyvystään kestää korkeita lämpötiloja, korroosiota ja kulumista sekä säilyttää kevyt profiili. Näiden ominaisuuksien ansiosta keramiikka soveltuu erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien ilmailukomponentit ja suojapinnoitteet. Niiden hauraus on kuitenkin aina ollut suuri haitta, koska ne ovat alttiita murtumaan stressin vaikutuksesta.

Tutkijat keskittyivät tutkimuksessaan keramiikkaluokkaan, jota kutsutaan korkean entropian karbideiksi. Niiden atomirakenteet koostuvat hiiliatomeista, jotka on sidottu useisiin metallielementteihin jaksollisen järjestelmän neljännestä, viidennestä ja kuudennesta sarakkeesta. Havaittiin, että viidennen ja kuudennen pylvään metallit, kuten titaani, niobium ja volframi, olivat ratkaisevan tärkeitä keramiikan sitkeyden lisäämisessä niiden suuremman valenssielektronimäärän vuoksi.

Valenssielektronit ovat atomin uloimmasta kuoresta löytyviä elektroneja, jotka osallistuvat sitoutumiseen muiden atomien kanssa. Käyttämällä metalleja, joissa on enemmän valenssielektroneja, tutkijat pystyivät parantamaan keramiikan kestävyyttä halkeilua vastaan ​​mekaanisen kuormituksen ja rasituksen alaisena. Keramiikka osoitti sitkeämpää käyttäytymistä, samanlaista kuin metallit, mikä tarkoittaa, että ne voivat muuttua enemmän ennen rikkoutumista.

Laskennallisten simulaatioiden ja kokeellisen valmistuksen ja testauksen avulla tiimi tunnisti kaksi korkean entropian karbidia, jotka osoittivat poikkeuksellista kestävyyttä halkeilua vastaan. Nämä materiaalit pystyivät muotoutumaan tai venymään joutuessaan alttiiksi mekaaniselle kuormitukselle tai rasitukselle sen sijaan, että ne osoittaisivat keramiikan tyypillistä haurautta. Materiaalien sisällä olevat sidokset järjestyivät uudelleen silloittamaan atomin kokoisia aukkoja, jotka muodostuivat materiaalien puhkaisussa tai irtoamisessa, mikä estää halkeamien muodostumista.

Haasteena on nyt laajentaa näiden kestävien keramiikan tuotantoa kaupallisiin sovelluksiin. Tämä läpimurto voi mullistaa useita korkean suorituskyvyn keraamisiin materiaaleihin perustuvia teollisuudenaloja ilmailusta biolääketieteeseen. Keramiikan kohonnut sitkeys avaa ovia myös äärimmäisiin sovelluksiin, kuten hypersonic-ajoneuvojen etureunoihin, joissa ne voivat suojata tärkeitä komponentteja ja mahdollistaa ajoneuvojen paremman kestävyyden yliäänilennoilla.

Tätä työtä ovat tukeneet Ruotsin tutkimusneuvosto, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation ja The Oerlikon Group.

