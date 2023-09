Walesissa kaatumisen ehkäisystä on tulossa suuri painopiste kansanterveysaloitteissa. Walesin National Falls Prevention Taskforce -työryhmän avulla Age Cymrun kaltaiset organisaatiot pyrkivät lisäämään tietoisuutta ja kouluttamaan sekä lapsia että aikuisia putoamisriskien tunnistamisessa ja ehkäisemisessä.

80-vuotiaalle Euronwydd Godwinille putoaminen portaista johti keuhkoihin, aivohyytymiin ja useisiin luunmurtumiin. Vietettyään yli kuukauden koomassa hän päätti saada takaisin itsenäisyytensä Care and Repair -järjestön tuella, joka toimitti hänelle tarvittavat laitteet, jotka auttoivat häntä elämään yksin.

Tohtori Inger Singhin, kaatumisten ja haurauden kansallisen kliinisen johtajan, mukaan Walesissa on yli 4,000 20,000 lonkkamurtumaa ja 35 40 minkä tahansa luun murtumaa. Näillä vammoilla ei ole vain merkittäviä vaikutuksia yksilöihin, vaan ne myös rasittavat terveydenhuoltopalveluja. Murtumien yhteyspalveluiden käyttöönoton myötä myöhempien murtumien riskiä voidaan kuitenkin pienentää XNUMX-XNUMX %.

Yksi haaste kaatumisen ehkäisyssä on kaatumisen myöntämiseen liittyvän leimautumisen voittaminen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Age Cymru työskentelee koulujen kanssa eri puolilla Walesia kouluttaakseen lapsia putoamisriskeistä ja siitä, kuinka he voivat auttaa estämään onnettomuuksia kotona. Interaktiivisten verkkosivujen ja harjoitusten, kuten tyypillisen kotitalouden vaarojen tunnistamisen, avulla lapset oppivat arvokkaita taitoja pitääkseen itsensä ja läheistensä turvassa.

Putoamisen ehkäisy on jatkuva ponnistus Walesissa, mutta edistystä on tapahtunut viime vuosina. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Walesin osilla on pääsy murtumien yhteyspalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen tulevien murtumien todennäköisyyden vähentämiseksi.

Lähteet: BBC Wales