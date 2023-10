El Niñon muuttuvat mallit ja Walker Switch -mekanismin käyttöönotto

Viime vuosina El Niñosta on tullut yhä tärkeämpi ilmastoennusteissa ja globaalin ilmaston vaihtelun hallinnassa. El Niño on El Niño–Southern Oscillation (ENSO) lämmin vaihe, jolle on ominaista valtamerten vesien lämpeneminen itäisen päiväntasaajan Tyynellämerellä. Toisaalta La Niña edustaa jäähdytystä samalla alueella. Näillä merenpinnan lämpötilan syklisillä vaihteluilla on merkittävä vaikutus sääolosuhteisiin ympäri maailmaa.

Christoph Spötlin johtaman Quaternary Research Groupin tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään, kuinka El Niño reagoi luonnollisiin vaikutuksiin pitkiä aikoja. Tutkijat analysoivat kaakkois-Alaskan speleoteemeina tunnettuja luolakertymiä, jotka säilyttivät ilmastoennätyksiä 3,500 1970 vuoden ajalta. Tulokset osoittavat, että El Niñon vaihtelua säätelevät prosessit ovat muuttuneet XNUMX-luvulta lähtien, ja ihmisen aiheuttamalla ilmastonmuutoksella on nyt merkittävä rooli.

Erillisessä tutkimuksessa ryhmä keskittyi Kaakkois-Alaskan ilmastomuutosten tutkimiseen paljon pidemmällä 13,500 XNUMX vuoden ajanjaksolla. Speleoteemit toimivat arvokkaina tietueina jääkauden aikana tapahtuneiden nopeiden, lyhytaikaisten ilmastonmuutosten syiden tutkimisessa. Yllättäen Kaakkois-Alaskan ilmastomalli oli samanlainen kuin päiväntasaajan Tyynellämerellä viimeisen jääkauden ja holoseenikauden lopussa, mikä haastaa vakiintuneen "kaksinapaisen keinumekanismin". Sen sijaan tutkijat esittelivät "Walker-kytkimen" käsitteen, joka laukaisi auringon säteilyn muutokset. Tämä mekanismi johtaa merenpinnan lämpötilan nopeisiin säätöihin Tyynenmeren päiväntasaajan alueella, mikä viime kädessä vaikuttaa ilmastomalleihin korkeilla pohjoisilla leveysasteilla.

Tutkimukset osoittavat, että ihmisen toimilla on nyt merkittävä rooli El Niñon kuvioiden muovaamisessa. Ilmastonmuutos on saattanut ylittää käännekohdan 1970-luvulla, mikä on johtanut pysyvämpään El Niño -malliin. "Walker switch" -konseptin käyttöönotto tarjoaa vaihtoehtoisen selityksen historiallisille ilmaston vaihteluille ja korostaa ilmastodynamiikkaa muokkaavien tekijöiden monimutkaista vuorovaikutusta.

Tulokset korostavat jatkuvan tutkimuksen tarvetta syventää ymmärrystämme ilmastoprosesseista. Koska maapallon ilmastojärjestelmä on dynaaminen ja monimutkainen, tutkimuksen jatkaminen on ratkaisevan tärkeää ilmaston vaihtelun ennustamisessa ja hallinnassa maailmanlaajuisesti.

Lähteet:

- "El Niñon vastauksen purkaminen: yhteiskunnan muotoillut luonnolliset vaikutukset" Paul Wilcox et al. Geophysical Research Lettersissä.

– "Kiinnitys pohjoisessa: Alaskan ilmastomuutoksia yllättävän sidoksissa päiväntasaajan Tyynenmeren alueelle", Paul Wilcox et al. teoksessa The Innovation Geoscience.