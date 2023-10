Upeat kuvat merielämästä voittivat Vuoden Ocean Photography -palkinnon

By

Henkeäsalpaava kuva paperinautiluksesta, joka kelluu tulivuorenpurkauksen jälkimainingeissa, on voittanut arvostetun 2023 Ocean Photographer of the Year -palkinnon. Kuvan otti Jialing Cai mustavesisukelluksen aikana Filippiineillä. Tuntematon laji, paperinautilus, löydettiin ajelehtimassa roskat valtamerestä Taal-tulivuoren purkauksen jälkeen.

Cai kuvaili sukelluksen haastavia olosuhteita, joissa näkyvyys oli heikko ja sumu on tiheää. Kuitenkin näiden vastoinkäymisten keskellä Cai vangitsi seesteisen ja lumoavan kohtauksen. Veden hiukkaset heijastivat valokuvaajan valoa ja loivat maagisen tunnelman. Kuva muistutti lumiseen yöhön sijoittuvaa satua korostaen meren elämän kauneutta ja kestävyyttä.

Vuoden Ocean Photographer of the Year -kilpailu julkisti voittajansa 14. syyskuuta. Toiseksi sijoittui Andrei Savin, jonka valokuvassa oli rapu merivuokon siroissa lonkeroissa. Kuvassa vangittiin eri meren lajien herkkä suhde.

Kolmanneksi sijoittui Alvaro Herrero López-Beltrán hänen ahdistavasta valokuvastaan ​​valasta, joka kamppailee päästäkseen veden pintaan. Valaan imut vaurioituivat pahoin, koska ne olivat takertuneet paaluun ja siimaan. Kuva toimii jyrkänä muistutuksena ihmisen toiminnan vaikutuksista meren elämään.

Ocean Photographer of the Year -kilpailu järjestetään vuosittain, ja sen tuottaa Oceanographic Magazine yhteistyössä Blancpainin, Arksenin ja Tourism Western Australian kanssa. Sen tavoitteena on juhlia valtameren kauneutta ja lisätä tietoisuutta meriekosysteemien kohtaamista haasteista.

