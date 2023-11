Etelämantereen mysteerien avaaminen: pyörteiden vaikutuksen tutkiminen Etelämantereen ympyrävirtaan

Tällä viikolla kunnianhimoinen tieteellinen tutkimusmatka lähti tutkimaan Etelämantereen sirkumpolaarisen virran (ACC) "vuotavaa" sydäntä. Maailman voimakkaimpana virtana tunnetulla ACC:llä on ratkaiseva rooli jäisen maanosan suojaamisessa lämpimiltä vesiltä. Huolenaiheet ovat kuitenkin heränneet, kun tutkijat epäilevät, että pyörteet, pyörteiset vesimuodostelmat, jotka liikkuvat vastakkaiseen suuntaan kuin virta, voivat toimia porttina lämmön tunkeutumiseen alueelle.

CSIRO:n ja Australian Antarktic Program Partnershipin johdolla omistautunut tiederyhmä on lähtenyt CSIRO-tutkimusaluksella Investigatorin tutkimaan näitä mahdollisia "yhdyskäytäviä" ja keräämään arvokasta tietoa ymmärtääkseen, miksi näitä vuotoja tapahtuu. Seuraavien viiden viikon aikana ryhmä matkustaa Hobartista etelään ottamalla käyttöön huippuluokan havaintolaitteet ja työskentelemällä väsymättä vuorokauden ympäri 12 tunnin vuoroissa.

Tutkimusmatkalla käytetään autonomisia syvänmeren purjelentokoneita, jotka ottavat näytteitä vesipatsaista 1000 metrin syvyyteen asti. Nämä aluksesta ohjattavat tai etäohjatut purjelentokoneet tarjoavat oivalluksia meren hienojakoisten ominaisuuksien monimutkaiseen rakenteeseen. Lisäksi kelluva kiinnitysjärjestelmä, jota kutsutaan korkeaksi kiinnityspaikaksi ja joka on varustettu 35 laitteella, mittaa suolapitoisuutta, lämpötilaa, happea ja virtauksia. Tämä järjestelmä ankkuroidaan tutkimusalueen sydämeen kattavan 18 kuukauden ajan. Matkalla hyödynnetään myös argo-kellukkeita, johtavuus-, lämpötila- ja syvyysantureita (CTD) keräämään tietoa erilaisista veden ominaisuuksista.

Aluksen kaivaessa valtameren mysteereihin, toinen tämän uraauurtavan tutkimusmatkan osa sisältää äskettäin laukaisun Surface Water and Ocean Topography (SWOT) -satelliitin. NASAn ja Ranskan avaruusjärjestön yhdessä kehittämä satelliitti tarjoaa ennennäkemättömän kuvan valtamerten dynamiikasta korkearesoluutioisilla mittauksilla. SWOT-satelliitin avulla tutkijat voivat tarkkailla hienoja piirteitä, jotka irtautuvat suurista pyörteistä ja tarjoavat arvokasta tietoa valtameren monimutkaisesta toiminnasta.

Tämän tutkimuksen vaikutukset ulottuvat paljon tieteen alan ulkopuolelle. Merijään kutistuessa ennätysmatalalle ja Etelämantereen ennennäkemättömän muutoksen vuoksi näiden monimutkaisten vuorovaikutusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Merijää toimii tärkeänä puskurina, joka heijastaa auringonvaloa ja estää maalla sijaitsevaa jäätä sulamasta valtamereen, ja sen lasku voi vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisiin merenpintoihin. Osallistumalla Paris Call for Glaciers and Poles -kilpailuun Australia on osoittanut sitoutumisensa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen seurausten tutkimiseen planeettamme eteläisimmillä osilla.

