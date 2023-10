By

Tutkijat ovat tehneet kiehtovan löydön, joka voi viitata vuotoon maan ytimessä. Harvinaisen isotoopin helium-3:n (³He) korkeita pitoisuuksia on löydetty 62 miljoonaa vuotta vanhoista laavavirroista Baffinin saarella arktisessa saaristossa. Tämä löytö haastaa uskon, että Maan ydin, planeetan keskellä oleva jättiläinen sula rautapallo, on kapseloitu ja eristetty.

Tyypillisesti kivistä löydetty ³Hän on peräisin materiaalista, jota aurinko pommitti planeetan olemassaolon alkuvaiheessa. Koska maapallo ei tuota paljoa ³He:tä ja mikä vähän pakenee avaruuteen auringon säteilyn vuoksi, on epätavallista havaita tämän isotoopin korkeita pitoisuuksia kivistä nykyään. Suurin osa ³He-rikkaista kivistä on jäljitetty Maan vaippaan.

Baffinsaarten laavaoliviinikivistä löydetyt ³Hen tasot ylittävät huomattavasti sen, mitä tiedemiehet uskoivat olevan mahdollista. Maan vaippa, joka jatkuvasti vapauttaa laavaa ja imee osia kuoresta, menettää luonnollisesti osan alun perin säilyneestä ³He:stä ajan myötä. Jos ³He:n määrä kivessä kuitenkin ylittää tietyn rajan, se viittaa siihen, että helium on peräisin eri lähteestä.

Tämä löytö saa tutkijat pohtimaan mahdollisuutta, että helium on peräisin maan ytimestä. Tämä haastaa aiemman käsityksen siitä, että planeetan ydin- ja ulkokerrokset, mukaan lukien vaippa ja kuori, ovat kemiallisesti stabiileja eivätkä siirrä materiaalia välillään. Jos tämä havainto pitää paikkansa, se viittaa siihen, että planeettamme syvä sisäosa on dynaamisempi kuin aiemmin on ajateltu, ja elementit liikkuvat maapallon metallisen ytimen ja kivisten osien välillä.

Lisätutkimukset ovat parhaillaan käynnissä sen selvittämiseksi, karkaako Maan ytimestä myös muita elementtejä kuin helium ja miten ja milloin nämä alkuaineet kulkeutuvat planeetan kivisiin komponentteihin. Tämä uraauurtava tutkimus valaisee planeettamme monimutkaista ja dynaamista luonnetta ja voi muuttaa ymmärrystämme sen sisäisistä prosesseista.

