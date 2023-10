Uudet löydöt valaisevat maan ydintä: heliumvuodot ja planeettojen muodostuminen

By

Tuore tutkimus on paljastanut yllättäviä uusia oivalluksia Maan ytimen koostumuksesta ja planeettojen muodostumisprosessista. Tutkijat ovat havainneet huomattavan määrän harvinaista heliumia, joka tunnetaan nimellä helium-3, vulkaanisista kivistä Kanadan Baffin-saarella. Tämä havainto tukee teoriaa, jonka mukaan heliumia vuotaa Maan ytimestä, mikä on prosessi, joka on jatkunut miljoonia vuosia.

Toisin kuin helium-4, jota esiintyy yleisesti maapallolla, helium-3:a on runsaammin kosmoksessa. Tästä syystä tutkijat hämmästyivät, kun he löysivät Baffin Islandin kivistä suuremman määrän helium-3:a kuin aiemmin on raportoitu. Woods Hole Oceanographic Institutionin Forrest Hortonin johtama tutkimusryhmä julkaisi havainnot Nature-lehdessä.

Maan ytimestä vuotavien elementtien havaitseminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeetan muodostumisesta ja kehityksestä. Tämä äskettäinen löytö vahvistaa olemassa olevaa hypoteesia, jonka mukaan planeettamme sai alkunsa aurinkosumusta, kaasu- ja pölypilvestä, joka romahti läheisen supernovaräjähdyksen seurauksena. Uskotaan, että tämä aurinkosumu sisälsi helium-3:a, joka myöhemmin muodosti osan Maan koostumuksesta.

Tehdäkseen tutkimusta Horton ja hänen kollegansa matkustivat Baffin Islandin syrjäisille ja henkeäsalpaaville maisemille vuonna 2018. Heidän tavoitteenaan oli tutkia laavaa, joka purkautui miljoonia vuosia sitten Grönlannin ja Pohjois-Amerikan erotessa muodostaen uuden merenpohjan. Tutkimalla näitä kiviä tiimi pyrki ymmärtämään syvällisemmin Maan ytimeen ja vaippaan lukittuneen sisällön.

Baffin Islandin tutkijoiden tekemät mittaukset paljastivat yllättävän korkeat helium-3- ja helium-4-pitoisuudet aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Mielenkiintoista on, että mittaukset vaihtelivat kerättyjen näytteiden välillä. Horton kuvaili kivien tutkimisesta saatua kokemusta tieteellisten aarteiden paljastamiseksi, koska ne sisälsivät runsaasti kirkkaan vihreää oliviinia, joka tunnetaan myös nimellä peridot.

Tämän löydön merkitys on helium-3:n ja helium-4:n suhteessa. Vaikka jokaista miljoonaa helium-3-atomia on vain noin yksi helium-4-atomi, tutkimusryhmä mittasi noin 10 miljoonaa helium-3-atomia grammaa kohti oliviinikiteitä. Tämä viittaa siihen, että aurinkosumusta aurinkokunnan muodostumisen aikana periytyneet kaasut säilyvät maan sisällä paremmin kuin aiemmin uskottiin.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus valaisee heliumin vuotamista Maan ytimestä ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeettamme historiasta ja muodostumisesta. Tutkimus korostaa syrjäisten paikkojen, kuten Baffin-saaren, tutkimisen tärkeyttä, jotta voidaan avata Maan syvän sisäosien salaisuudet.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä on helium-3?

Helium-3 on harvinainen versio heliumista, elementistä, joka tunnetaan yleisesti sen käytöstä ilmapalloissa. Toisin kuin helium-4, jota on runsaasti maapallolla, helium-3 löytyy yleisemmin ulkoavaruudesta.

Kuinka helium-3 päätyi Baffin-saaren kallioihin?

Helium-3:n esiintyminen Baffin-saaren kivissä voidaan jäljittää aurinkokuntamme muodostumiseen. Helium-3:n uskotaan syntyneen aurinkosumusta, kaasu- ja pölypilvestä, joka romahti ja muodosti planeetat, mukaan lukien Maan.

Mitä tämä löytö paljastaa Maan ytimestä?

Maan ytimestä vuotavan helium-3:n havaitseminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeettamme muodostumisesta ja kehityksestä. Se tukee hypoteesia, jonka mukaan Maan ydin sisältää aurinkosumusta perittyjä kaasuja, jotka valaisevat prosesseja, jotka ovat muokanneet planeettamme miljoonien vuosien ajan.

Miksi Baffin Island on tärkeä tälle tutkimukselle?

Baffin Island, joka sijaitsee Kanadan Nunavutin alueella, tarjoaa ainutlaatuisia geologisia piirteitä ja laavavirtauksia, jotka tarjoavat arvokkaita näkemyksiä maapallon koostumuksesta. Saaren syrjäinen ja koskematon ympäristö antaa tutkijoille mahdollisuuden tutkia kiviä ja mineraaleja, jotka ovat säilyneet suhteellisen koskemattomina, mikä mahdollistaa uusien löytöjen tekemisen planeettamme historiasta.