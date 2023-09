Maan ytimen ympärille kietoutunut piilotettu muinaisen valtameren pohja paljastettiin uudessa korkearesoluutioisessa kartassa

Äskettäinen tutkimus on paljastanut uraauurtavan löydön maapallon eteläisestä pallonpuoliskosta: ohut mutta tiheä kerros muinaista valtameren pohjaa kietoutuu ytimen ympärille. Tämä aiemmin tuntematon piirre on noin 2,900 1,800 kilometriä (XNUMX XNUMX mailia) pinnan alla, ydinvaipan rajalla (CMB). Geologit ovat pitkään luottaneet seismisiin tutkimuksiin saadakseen näkemyksiä planeettamme sisäisestä rakenteesta, ja tämä uusi tutkimus on osoittanut, että maapallon sisätilojen monimutkaisuus on paljon suurempi kuin aiemmin uskottiin.

Tutkimuksessa, jonka suoritti geologi Samantha Hansen Alabaman yliopistosta ja hänen kollegansa, käytettiin eteläisen pallonpuoliskon maanjäristysten seismisiä aaltoja tutkimaan ULVZ:n (ultralow speed zones) -rakennetta CMB:n varrella. Analysoimalla näiden seismisten aaltojen liikettä ja vuorovaikutusta tutkijat pystyivät kartoittamaan Maan pinnan alla olevan materiaalin koostumuksen. ULVZ:iden, joissa ääniaallot kulkevat hitaammin, uskotaan olevan valtameren kuori, joka on haudattu miljoonien vuosien aikana.

Tutkimuksessa esitetyt simulaatiot ehdottavat, että konvektiovirrat ovat saattaneet siirtää muinaisen valtameren pohjan nykyiselle paikalleen, vaikka se ei ole lähellä tunnistettuja subduktiovyöhykkeitä pinnalla. Vaikka muita selityksiä ei ole täysin suljettu pois, valtameren pohjan hypoteesi näyttää olevan todennäköisin selitys ULVZ:ille tällä hetkellä. Tutkijat ehdottavat myös, että muinainen valtameren kuori voi kietoutua koko ytimen ympärille, vaikka sen ohuus vaikeuttaa sen vahvistamista.

Tämän löydön vaikutukset ovat merkittäviä eri tutkimusaloilla. Maan koostumuksen monimutkaisuuden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tutkittaessa ilmiöitä, kuten tulivuorenpurkauksia ja planeetan magneettikentän vaihteluita, jotka suojaavat meitä auringon säteilyltä avaruudessa. Lisäksi sen paljastaminen, kuinka lämpö karkaa ytimestä vaippaan, tarjoaa arvokkaita näkemyksiä maapallon yleisistä prosesseista.

Tämä korkearesoluutioinen kartta maan piilogeologiasta esittelee syvällisiä yhteyksiä Maan matalien ja syvien rakenteiden välillä ja valaisee planeettamme ohjaavia monimutkaisia ​​mekanismeja. Kun seismiset tutkimukset jatkuvat tulevaisuudessa, lisää yksityiskohtia ja kattavampi käsitys Maan sisusta paljastetaan.

