Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Eksoplaneettojen löytäminen on syventänyt ymmärrystämme maailmankaikkeudesta ja haastanut olemassa olevat teoriamme planeettojen muodostumisesta. Lukuisten luetteloitujen eksoplaneettojen joukossa Gliese 367 b, joka tunnetaan myös nimellä Tahay, erottuu omituisena. Se on luokiteltu Ultrashort Period (USP) -planeetaksi, koska sen kiertoaika on erittäin lyhyt, vain 7.7 tuntia. Mikä tekee Gliese 367 b:stä vieläkin kiehtovamman, on sen erittäin tiheä koostumus, jonka tiheys on lähes kaksi kertaa Maan tiheys.

Elisa Goffo, äskettäin Torinon yliopistossa tehdyn tutkimuksen johtava kirjoittaja, vertaa Gliese 367 b:tä Maan kaltaiseen planeettaan, jonka kivinen vaippa on poistettu. Tämä viittaa siihen, että planeetta koostuu pääasiassa raudasta. Tutkimus, jonka otsikko on "Yritys ultra-suuritiheyksisen, erittäin lyhyen ajanjakson Sub-Earth GJ 367 b:n löytämiseksi kahden muun pienimassaisen planeetan kohdalla 11.5 ja 34 päivän kohdalla", ei ainoastaan ​​tarkenna Gliese 367 b:n massan ja säde, mutta paljastaa myös kahden sisarplaneetan olemassaolon.

Gliese 367 b:n löytö tehtiin Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) -satelliitin (TESS) avulla vuonna 2021. Äskettäisessä tutkimuksessa käytettiin kuitenkin Euroopan eteläisen observatorion HARPS-spektrografia (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) tarkempien mittausten saamiseksi. . Tutkijat havaitsivat, että Gliese 367 b:n säde on 70 prosenttia Maan massasta ja 63 prosenttia Maan massasta, mikä tekee siitä kaksi kertaa planeettamme tiheämmän.

Gliese 367 b:n epätavallinen tiheys viittaa siihen, että se on todennäköisesti kerran suuremman planeetan ydin, joka on menettänyt kivivaippansa katastrofaalisen tapahtuman tai muiden protoplaneettojen kanssa tapahtuneiden törmäysten seurauksena muodostumisen aikana. Toinen mahdollisuus on, että Gliese 367 b on jäännös kaasujättiläisestä, joka vaelsi lähelle tähtensä, minkä seurauksena sen ilmakehä irtosi.

Tutkimus paljasti myös kahden ylimääräisen planeetan olemassaolon järjestelmässä, Gliese 367 c ja d, mikä tukee edelleen ajatusta, että Ultrashort Period -planeettoja löytyy usein järjestelmistä, joissa on useita planeettoja. Vaikka nämä seuraplaneetat kiertävätkin lähellä tähteä, kuten Gliese 367 b, niiden massat ovat pienemmät. Sisarplaneettojen läsnäolo tarjoaa tärkeitä vihjeitä Gliese 367 b:n muodostumisprosessin ymmärtämiseen.

Goffon ja hänen kollegoidensa suorittamat tutkimukset lisäävät tietoamme eksoplaneetoista ja universumista löytyvistä monimuotoisista planeettojen koostumuksista. Tämän tutkimuksen havainnot vaikuttavat ymmärryksemme planeettojen muodostumisesta ja mahdollisista muodostumisskenaarioista, jotka johtivat ultratiheän omituisen planeetan Gliese 367 b syntyyn.

