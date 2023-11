EARTH vastaanottaa uraauurtavan Deep Space -viestin laserviestinnän kautta

Maa on ottanut yhteyttä syväan avaruuteen uraauurtavana saavutuksena avaruuspohjaisessa viestinnässä. NASAn Psyche-avaruusalus, joka on varustettu kokeellisella optisella viestintäjärjestelmällä, on onnistuneesti lähettänyt viestin takaisin Maahan lähes 10 miljoonan mailin päästä, mikä on noin 40 kertaa Maan ja kuun välinen etäisyys. Tämä merkittävä virstanpylväs on kaikkien aikojen pisin optisen viestinnän esittely.

NASAn Deep Space Optical Communications (DSOC) -kokeen päätavoitteena on tarjota tuleville avaruuslennoille kyky lähettää dataa paljon suuremmalla nopeudella. Lähi-infrapunalasereilla DSOC pyrkii saavuttamaan 10-100 kertaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet kuin avaruusaluksissa käytetyt nykyaikaiset radiotaajuusjärjestelmät. Lähi-infrapunavalon käyttö mahdollistaa pienemmät aallot, jolloin maa-asemat voivat vastaanottaa suuremman määrän dataa.

Onnistuneessa testissä observatorio lähetti taivaalle lasersäteen, jonka Psyche-avaruusalus vastaanotti osoitinreferenssinä. Tämän jälkeen avaruusalus suuntasi oman laserinsa takaisin Maahan. Signaali, joka koostui valohiukkasista, joita kutsutaan fotoneiksi, dekoodattiin vastaanottavassa observatoriossa San Diegon piirikunnassa. Vaikka lähi-infrapunafotonit matkasivat noin 50 sekunnissa Psychestä Maahan testin aikana, matkan odotetaan kestävän sen kaukaisimmalla etäisyydellä noin 20 minuuttia.

Tämä laserviestinnän läpimurto avaa uusia mahdollisuuksia tuleville avaruustehtäville. Sen avulla avaruusalukset voivat lähettää korkealaatuisia kuvia ja mahdollisesti jopa suoratoistaa videota reaaliajassa syvästä avaruudesta. NASA:n visioon kuuluu optisen viestinnän käyttäminen, jotta Marsin astronautit voivat kommunikoida videon välityksellä. DSOC:n menestys tasoittaa tietä entistä enemmän dataa sisältävälle tulevaisuudelle avaruustutkimuksessa.

FAQ:

K: Mikä on NASAn DSOC-kokeen päätavoite?

V: Päätavoitteena on tarjota NASAn tuleville tehtäville työkalut tiedon siirtämiseen paljon suuremmalla nopeudella.

K: Kuinka lähi-infrapunavalo helpottaa suurempia tiedonsiirtonopeuksia?

V: Lähi-infrapunavalo mahdollistaa tiedon pakkaamisen tiukempiin aaltoihin, jolloin maa-asemat voivat vastaanottaa enemmän dataa.

K: Mikä oli viimeaikaisen testin merkitys?

V: Äskettäinen testi merkitsi ensimmäistä kertaa optista viestintää kuun ulkopuolella.

K: Mitkä ovat tämän läpimurtoteknologian mahdolliset sovellukset?

V: Tämä läpimurto voi mahdollistaa korkealaatuisempien kuvien ja jopa reaaliaikaisen videon siirtämisen syvästä avaruudesta.