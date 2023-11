Uusi läpimurto avaruusviestinnässä: Psyche-avaruusaluksesta lähetetty laser

By

National Aeronautics and Space Administration (NASA) saavutti äskettäin uraauurtavan saavutuksen avaruusviestinnän alalla. He lähettivät onnistuneesti laserin Psyche-avaruusaluksesta, joka sijaitsee noin 10 miljoonan mailin päässä Maasta, Etelä-Kaliforniaan. Tämä virstanpylvästapahtuma on merkittävä askel kohti avaruustutkimuksen edistämistä, erityisesti mitä tulee tuleviin miehitetyihin Marsiin.

NASAn Deep Space Optical Communications (DSOC) -projekti vastasi testitiedoilla koodatun infrapunalaserin lähettämisestä valtavan matkan yli vain 50 sekunnissa. Laser säteili miehittämättömästä Psyche-avaruusaluksesta, joka laukaistiin lokakuussa ja on parhaillaan matkalla tutkimaan metallilla täytettyä komeetta asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välillä. Laser vastaanotti Caltechin Palomarin observatorion Hale-teleskooppi, mikä teki siitä pisin koskaan saavutetun optisen viestinnän esittelyn.

NASA:n teknologian demonstraatioiden johtaja Trudy Kortes korosti tämän saavutuksen merkitystä syväavaruuden tutkimisen tiellä. Saavuttamalla tämän "ensimmäisen valon" tiedemiehet ja insinöörit edistyvät kehittämään nopeampaa tiedonsiirtoa, joka voi välittää tieteellistä tietoa, teräväpiirtokuvia ja suoratoistovideota. Nämä edistysaskeleet ovat elintärkeitä, kun NASA asettaa tavoitteensa ihmisten lähettämiseen Marsiin, jota pidetään ihmiskunnan seuraavana suurena harppauksena.

Vaikka lasersäde kulki uskomattoman pitkän matkan, on tärkeää huomata, että kyseessä ei ollut maan ulkopuolinen viestintä. Huolimatta tieteisfantasioista, tämän historiallisen tapahtuman aikana ei ollut yhteyttä muukalaiseen elämään.

FAQ:

K: Kuinka pitkälle NASAn lasersäde kulki?

V: Lasersäde välitettiin Psyche-avaruusaluksesta, joka sijaitsee 10 miljoonan mailin päässä Maasta, Etelä-Kaliforniaan.

K: Mikä on Deep Space Optical Communications (DSOC) -projektin tarkoitus?

V: DSOC-projektin tavoitteena on kehittää nopeita optisia tietoliikenneyhteyksiä avaruustutkimusta varten, mikä mahdollistaa suurten tietomäärien siirtämisen Maan ja avaruusalusten välillä.

K: Mikä tämän saavutuksen merkitys on?

V: Tämä saavutus on tärkeä askel kohti avaruusviestintäkyvyn parantamista, mikä on ratkaisevan tärkeää tuleville miehitetyille Mars-lennoille ja muille syväavaruuden tutkimushankkeille.