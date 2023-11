Uudet löydöt selittävät korkeamman tähtien muodostumisnopeuden kääpiögalakseissa

By

Michiganin yliopiston tutkijoiden tekemä uusi tutkimus on tuonut valoa kiehtovaan ilmiöön, jossa tähtien muodostumisnopeus on suurempi vähemmän kehittyneissä kääpiögalakseissa kuin massiivisissa galakseissa. Astrophysical Journal -lehdessä julkaistut havainnot paljastavat, että koskemattomat kääpiögalaksit kokevat merkittävän viiveen niiden tähtienmuodostusalueille kerääntyvän kaasun puhaltamisessa, mikä mahdollistaa enemmän tähtien muodostumisen pidemmän ajan kuluessa.

Pääkirjailija Michelle Jecmen, UM:n tutkija, selittää: "Kun tähdet muuttuvat supernovaksi, ne saastuttavat ympäristöään tuottamalla ja vapauttamalla metalleja. Väitämme, että alhaisessa metallisuudessa – galaksiympäristöissä, jotka ovat suhteellisen saastumattomia – voimakkaiden supertuulien alkaminen viivästyy 10 miljoonalla vuodella, mikä puolestaan ​​johtaa korkeampaan tähtien muodostumiseen.

Tutkimus ehdottaa, että Hubblen äänihaarukkakaavio, joka luokittelee galaksit niiden ominaisuuksien perusteella, tarjoaa avainkäsityksiä tästä ilmiöstä. Massiiviset galaksit, joille on ominaista pyöreä muoto ja runsas tähti, ovat jo kuluttaneet kaiken kaasunsa ja lopettaneet tähtien muodostumisen. Spiraaligalakseissa, jotka sijaitsevat äänihaarukan piikkien varrella, on kaasu- ja kompaktivarret, joissa tähtien muodostuminen tapahtuu. Piikkien päässä ovat vähiten kehittyneet, pienimmät galaksit.

Vanhempi kirjailija Sally Oey, UM:n tähtitieteilijä, sanoo: "Näillä kääpiögalakseilla on juuri nämä todella mondo-tähtienmuodostusalueet. On ollut ideoita siitä, miksi näin on… näillä galakseilla on vaikeuksia pysäyttää tähtien muodostuminen, koska ne eivät puhalla kaasuaan pois.”

Sen lisäksi, että tutkimus on paljastanut syitä korkeamman tähtienmuodostuksen taustalla kääpiögalakseissa, se on paljastanut myös jännittävän toissijaisen vaikutuksen. Turmeltumattomissa kääpiögalakseissa havaittu voimakkaiden supertuulien 10 miljoonan vuoden viive tarjoaa tähtitieteilijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia skenaarioita, jotka muistuttavat kosmista aamunkoittoa – juuri alkuräjähdyksen jälkeistä ajanjaksoa.

Kaasun kasautuessa yhteen ja muodostaessa aukkoja näissä matalametallisissa kääpiögalakseissa, UV-säteily voi paeta näiden rakojen läpi, kuten "pikettiaita"-mallin käsite. Tämä on erityisen tärkeää, koska ultraviolettisäteilyllä on ratkaiseva rooli vedyn ionisoinnissa, prosessissa, joka tapahtui alkuräjähdyksen jälkeen ja johti maailmankaikkeuden läpinäkyvyyteen. Tämä uusi käsitys varhaisista kosmisista ilmiöistä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä galaksien muodostumisesta ja kehityksestä miljardien vuosien aikana.

Aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa, jossa käytettiin Hubble-avaruusteleskooppia, tutkijat tutkivat läheistä kääpiögalaksia nimeltä Mrk 71. Tämän tutkimuksen havainnointitodisteet vahvistavat supertuulien viivettä ja vahvistavat Jecmenin alkuperäisen skenaarion.

Näiden löydösten vaikutukset ulottuvat ymmärryksemme galakseista, joita James Webbin avaruusteleskooppi havaitsi kosmisen kynnyksellä. Oey ehdottaa, että on vielä paljon opittavaa näiden löytöjen seurauksista, jotka voivat muuttaa käsityksemme maailmankaikkeudesta ja sen alkuperästä.

FAQ

Mitä kääpiögalaksit ovat?

Kääpiögalaksit ovat pienempiä ja vähemmän massiivisia kuin kollegansa, ja niille on usein ominaista pyöreän muodon puute ja tähtien määrä. Niitä pidetään vähemmän kehittyneinä, ja ne antavat loistavaa tietoa galaksien muodostumisen alkuvaiheista.

Mikä on Hubblen äänihaarukkakaavio?

Hubblen äänihaarukkakaavio on galaksien luokitusjärjestelmä niiden ominaisuuksien perusteella. Se koostuu kolmesta päätyypistä: elliptinen, spiraalimainen ja epäsäännöllinen. Se auttaa tähtitieteilijöitä luokittelemaan ja ymmärtämään universumin erilaisia ​​galakseja.

Mikä on kosminen aamunkoitto?

Kosminen aamunkoitto viittaa ajanjaksoon juuri alkuräjähdyksen jälkeen, jolloin maailmankaikkeus muuttui läpinäkymättömästä läpinäkyväksi. Sille oli ominaista vedyn ionisaatio, prosessi, jota helpottaa ultraviolettisäteily.

Mikä on James Webb -avaruusteleskooppi?

James Webb Space Telescope (JWST) on tulevaisuuden avaruudessa sijaitseva observatorio, joka seuraa Hubble-avaruusteleskooppia. Se on suunniteltu tutkimaan tähtien, galaksien ja planeettajärjestelmien muodostumista sekä maailmankaikkeuden alkuperää. JWST tarjoaa ennennäkemättömiä näkemyksiä kosmisista ilmiöistä, kuten kosmisesta aamunkoitosta, edistyneiden kykyjensä ansiosta.