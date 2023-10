Pölyn määrä ilmassa lisääntyy, YK vaatii lisää tutkimusta hiekkamyrskyistä ja ilmastonmuutoksesta

By

YK on raportoinut pölyn määrän lisääntymisestä maailman ilmassa vuonna 2022. Kasvu johtuu lisääntyneistä päästöistä eri alueilla, mukaan lukien Länsi-Keski-Afrikassa, Arabian niemimaalla, Iranin tasangolla ja Luoteis-Kiinassa. YK:n Maailman meteorologinen järjestö (WMO) on vaatinut lisää tutkimusta siitä, miten ilmastonmuutos voi pahentaa hiekkamyrskypesäkkeitä.

WMO:n Airborne Dust Bulletinin mukaan ihmisen toimet, kuten korkeammat lämpötilat, kuivuus, korkeampi haihtuminen ja huono maankäyttö, edistävät hiekka- ja pölymyrskyjen esiintymistä. Nämä toimet vähentävät maaperän kosteutta ja luovat suotuisat olosuhteet hiekka- ja pölymyrskyjen muodostumiselle.

WMO:n vuosiraportti tarkastelee pölymyrskyjen esiintyvyyttä ja vaaroja sekä niiden vaikutuksia yhteiskuntaan. Se paljastaa, että maailman keskimääräiset pölypintapitoisuudet vuonna 2022 ylittivät hieman vuoden 2021 tason. Viime vuonna luku oli 13.8 mikrogrammaa kuutiometrissä, kun vuonna 2021 se oli 13.5 mikrogrammaa kuutiometrissä.

Raportissa korostetaan, että noin 2,000 XNUMX miljoonaa tonnia pölyä pääsee ilmakehään vuosittain, mikä vaikuttaa ilmanlaatuun ja tummentaa taivasta tuhansien kilometrien päässä olevilla alueilla. Näillä pölymyrskyillä on merkittäviä vaikutuksia talouksiin, ekosysteemeihin, säähän ja ilmastoon. Vaikka osa pölystä on luonnollista, merkittävä osa on seurausta huonosta vesi- ja maankäytöstä.

Erityisesti tiedotteessa kuvattiin kolme suurta tapahtumaa vuonna 2022. Maaliskuussa Pohjois-Afrikasta Espanjan ja Portugalin ylle tapahtui poikkeuksellinen pölyepidemia, jonka tuntiarvot ylittivät 3,500 50 mikrogrammaa kuutiometriä kohden, mikä ylitti selvästi Euroopan unionin päivittäisen XNUMX mikrogramman rajan. Toukokuussa sekä Lähi-idässä että Yhdysvaltojen itäosassa koettiin ankaria pölymyrskyjä, jotka heikensivät näkyvyyttä ja maatalousmaita.

WMO:n päällikkö Petteri Taalas korostaa hiekka- ja pölymyrskyjen haitallisia vaikutuksia terveyteen, liikenteeseen ja maatalouteen ja korostaa tarvetta jatkaa tutkimusta pölymyrskyjen ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta, joka on vielä suhteellisen tutkimatta. WMO vaatii sääkatastrofien ennakkovaroitusjärjestelmien käyttöönottoa maailmanlaajuisesti sekä pölymyrskyn ennustamistaitojen ja varoituspalvelujen integrointia ilmastonmuutoksen pahenevien vaikutusten lieventämiseksi.

