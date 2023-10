Point Nemo: Avaruusalusten viimeinen lepopaikka

By

Jos etsit paikkaa maan päällä, joka on todella keskellä ei mitään, älä etsi kauempaa kuin Point Nemo, joka tunnetaan myös saavuttamattomuuden valtamerenä napana. Myrskyisellä eteläisellä Tyynellämerellä sijaitseva Point Nemo on syrjäisin paikka maasta, noin 2,688 1670 kilometrin (4 2.5 mailin) ​​päässä lähimmästä kuivasta maasta. Se ei ole vain kaukana sivilisaatiosta, vaan jopa valtameren pohja on XNUMX km (XNUMX mailia) alempana.

Point Nemo on ansainnut lempinimen "avaruusalusten hautausmaa", koska se on ollut viimeinen lepopaikka yli 160 avaruusalukselle vuodesta 1971 lähtien. Nämä hylätyt avaruusalukset löytävät lepopaikkansa Mir-avaruusaseman dramaattisesta tuhosta lukuisiin salaisiin vakoojasatelliitteihin. valtameren syvyyksissä Point Nemossa. Vaikka artikkelissa mainitaan erityisesti Neuvostoliiton satelliitit, muut maat, mukaan lukien Kiina ja jopa Kansainvälinen avaruusasema (ISS), ovat myös myötävaikuttaneet avaruusromun kerääntymiseen.

Itse asiassa kiinalainen avaruusasema Tiangong-1 syöksyi vahingossa lähistölle, mikä lisäsi alueen avaruusromun kokoelmaa. Itse ISS:n odotetaan liittyvän hylättyihin komponentteihinsa Point Nemossa vuonna 2030 osana suunnitelmaa kiertoradalta ja avaruusaseman syöksymisestä.

Vaikka Point Nemo saattaa tuntua autiolta ja saavuttamattomalta, menneisyydessä on ollut yrityksiä, jotka ovat tarjonneet lentoja alueelle harrastajille, jotka ovat innokkaita todistamaan avaruusalusten laskeutumisen valtamereen. Paras näköalapaikka näiden tapahtumien katseluun on kuitenkin ollut kauniilta Fidžin saarelta.

Joten jos olet seikkailunhaluinen ja haluat olla osa eksklusiivista ryhmää ihmisiä, jotka ovat nähneet avaruustehtävien päättymisen, saattaa olla aika alkaa suunnitella matkaasi Point Nemoon.

