NASAn Lucy-avaruusalus löytää binaarijärjestelmän Dinkinesh-asteroidista

NASAn Lucy-avaruusalus teki äskettäin jännittävän löydön ohittaessaan Dinkineshin asteroidia. Avaruusaluksen kuvantamisjärjestelmä on paljastanut, että Dinkinesh ei ole yksi asteroidi, vaan binäärijärjestelmä, joka koostuu kahdesta toisiaan kiertävästä asteroidista.

Ensimmäiset Lucyn palauttamat kuvat vahvistavat, että Dinkinesh on todellakin binääripari. Tämä löytö on tarjonnut arvokasta tietoa pienten asteroidien luonteesta ja niiden käyttäytymisestä avaruudessa. Järjestelmän suuremman asteroidin arvioidaan olevan noin 0.5 mailia leveä, kun taas pienempi asteroidi on noin 0.15 mailia kooltaan.

Tämä kohtaaminen Dinkineshin kanssa oli testi Lucyn jäljityskyvylle ja sen pääteseurantajärjestelmälle. Avaruusalus onnistui jäljittämään binaarista asteroidiparia, kun ne lensivät ohi nopeudella 10,000 XNUMX mph. Terminaalin seurantajärjestelmä seurasi asteroideja itsenäisesti ja osoitti sen tehokkuuden reaaliaikaisissa avaruustutkimusskenaarioissa.

Tiedeyhteisö on innoissaan kuvasarjasta, jonka Lucy on ottanut tämän kohtaamisen aikana. Avaruusaluksen keräämät tiedot analysoidaan yksityiskohtaisesti saadakseen lisätietoa asteroidien koostumuksesta ja käyttäytymisestä. Dinkineshin binäärijärjestelmä tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden vertaileviin tutkimuksiin muiden binäärijärjestelmien kanssa, kuten DART-operaation havaitsemien lähellä maapalloa olevien asteroidien Didymos ja Dimorphos kanssa.

Lucy-tiimi jatkaa tämän kohtaamisen aikana kerättyjen tietojen tutkimista ja valmistautuu tuleviin tehtäviin. Vuonna 2025 Lucy näkee lähikuvan toisesta päävyöasteroidista, Donaldjohansonista. Tämä parantaa entisestään ymmärrystämme asteroideista ja tasoittaa tietä operaation päätavoitteelle – Jupiter Troijan asteroidien tutkimiselle vuodesta 2027 alkaen.

Tämä löytö avaa uusia ulottuvuuksia asteroidien ja niiden muodostumien ymmärtämisessä. Se korostaa jatkuvan tutkimisen ja tutkimuksen merkitystä aurinkokuntamme ja sen ulkopuolella olevien mysteerien avaamiseksi.

FAQ

Mikä on binäärijärjestelmä asteroidien yhteydessä?

Binäärijärjestelmällä tarkoitetaan asteroidien yhteydessä kahden toisiaan kiertävän asteroidin läsnäoloa. Nämä asteroidit ovat gravitaatiosidonnaisia ​​ja niillä on ainutlaatuinen suhde liikkeessään ja dynamiikkassaan.

Mikä on Lucyn terminaalin seurantajärjestelmä?

Lucyn terminaalin seurantajärjestelmä on avaruusaluksessa oleva tekniikka, jonka avulla se voi seurata itsenäisesti asteroidia sen ohittaessa suurilla nopeuksilla. Tämä järjestelmä on ratkaisevan tärkeä yksityiskohtaisten kuvien ja tietojen tallentamisessa asteroidien läheisten kohtaamisten aikana.

Mitkä ovat NASAn Lucy-tehtävän päätavoitteet?

NASAn Lucy-tehtävän päätavoitteena on tutkia Jupiter Troijan asteroideja, jotka ovat joukko asteroideja, jotka jakavat Jupiterin kiertoradan auringon ympäri. Näitä asteroideja tutkimalla tiedemiehet toivovat saavansa käsitystä aurinkokunnan varhaisesta muodostumisesta ja Jupiterin painovoiman vaikutuksen dynamiikasta.

Mitä muita asteroideja Lucy kohtaa tulevaisuudessa?

Dinkineshin kohtaamisen jälkeen Lucyn on määrä tarkastella läheltä toista päävyöasteroidia nimeltä Donaldjohanson vuonna 2025. Tämän jälkeen avaruusalus tutkii Jupiterin troijalaisia ​​asteroideja, sen ensisijaisia ​​kohteita vuodesta 2027 alkaen.

Lähteet:

– NASAn verkkosivusto: www.nasa.gov