Tutkimus osoittaa, että ihmiset kiinnittävät vähemmän huomiota työhön, kun he luulevat, että robotit ovat tarkistaneet sen

Berliinin teknisen yliopiston uusi tutkimus on paljastanut, että ihmiset kiinnittävät vähemmän huomiota työhönsä, kun he uskovat, että robotit ovat jo tarkistaneet sen. Tutkijat simuloivat skenaariota, jossa osallistujien tehtävänä oli tarkistaa piirilevyt vikojen varalta. Puolet osallistujista kertoi, että Panda-niminen robotti oli ensin tarkastanut piirilevyt, ja he näkivät ja kuulivat robotin työn aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset, jotka työskentelivät robottien kanssa, ilmenivät todennäköisemmin "sosiaalisena loafingina" kutsuttua ilmiötä. Sosiaalista löysyyttä tapahtuu, kun ihmiset ponnistelevat vähemmän tiimissä kuin silloin, kun he työskentelevät yksin. Tutkijat ehdottavat, että tämä tuottavuuden lasku voisi johtua motivaation muutoksesta jaettujen tehtävien asetuksissa.

Vaikka molempien osallistujaryhmien ajassa ja vaivannäössä ei ollut merkittävää eroa, ne, jotka uskoivat työskentelevänsä robotin kanssa, havaitsivat vähemmän vikoja myöhemmin tehtävässä. Tämä voidaan selittää sillä, että tiimissä työskentely vähentää yksilön vastuuntuntoa tehtävän tuloksesta.

Yksi tutkimuksen rajoituksista oli, että osallistujat eivät olleet suoraan vuorovaikutuksessa robotin kanssa ja olivat tietoisia siitä, että heitä tarkkailtiin osana tutkimusta. Löydökset herättävät kuitenkin tärkeitä kysymyksiä ihmisen ja robotin kumppanuuden vaikutuksista tosielämän tilanteissa.

Sosiaalisen loafingin ilmiötä on tutkittu vuodesta 1913 lähtien, jolloin Max Ringelmann havaitsi sen ensimmäisen kerran köydenvetokokeessa. Se korostaa vähentynyttä vaivaa, jonka yksilöillä on taipumus laittaa tehtävään työskennellessään ryhmässä.

Tutkijat kiinnittivät huomiota myös huomion ja sitoutumisen tason seurannan haasteisiin ihmisen ja robotin yhteistyössä. Vaikka ihmisen katsetta on helppo seurata, sen määrittäminen, käsitelläänkö tietoja riittävästi henkisesti, on monimutkaisempi tehtävä.

Tällä tutkimuksella on tutkimusympäristön ulkopuolisia vaikutuksia. Ilmailun kaltaisilla toimialoilla, joilla ihmisen ja automaation välinen vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää, koordinaatiohäiriöt voivat johtaa virheisiin. Siksi tehokas koulutus, toimintatavat ja palaute ovat välttämättömiä automaation turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi työpaikalla.

