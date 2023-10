Simuloidun universumin teoria: Todellisuuden luonteen tutkiminen

By

Simuloitu universumiteoria ehdottaa, että todellisuutemme ei ole muuta kuin huolella ohjelmoitua tietokonesimulaatiota. Tämän ajatuksen mukaan fysikaaliset lakimme ja kokemuksemme syntyvät kehittyneen järjestelmän laskennallisista prosesseista. Vaikka tämä teoria on spekulatiivinen, se on herättänyt tutkijoiden ja filosofien huomion kiehtovien vaikutustensa vuoksi.

Käsitys todellisuudesta illuusiona juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, ja Platonin kaltaiset filosofit pitivät ainetta pelkkänä ilmentymänä tai illuusiona. Nykyaikana tämä ajatus on kehittynyt käsitteeksi simuloidusta todellisuudesta, jota ovat vauhdittaneet tietojenkäsittelyn ja digitaalitekniikan kehitys. Taustalla oleva uskomus on, että todellisuuden todellinen luonne on fyysisen alueen ulkopuolella.

Vaikka jotkut tutkijat pitävät ajatusta simuloidusta universumista kiehtovana, toiset ovat edelleen skeptisiä. Sellaisten poikkeavuuksien etsiminen, jotka voisivat paljastaa todellisuutemme simuloidun luonteen, on haaste, koska ymmärryksemme fysiikan laeista on edelleen kehittymässä.

Mahdollista kokeilua simuloidun universumiteorian testaamiseksi ehdotettiin vuoden 2022 tutkimuksessa, jossa käytettiin informaatioteoriaa, joka mittaa tiedon varastoinnin ja viestinnän. Tässä tutkimuksessa esiteltiin uusi fysiikan laki, nimeltään infodynamiikan toinen laki. Tämä laki sanoo, että tiedon entropian, tapahtuman välittämän tiedon keskimääräisen määrän, on pysyttävä vakiona tai pienennettävä ajan myötä. Tämä on ristiriidassa termodynamiikan toisen pääsäännön kanssa, koska entropia tyypillisesti nousee.

Infodynamiikan toinen pääsääntö tarjoaa kosmologisen välttämättömyyden ja sillä on kauaskantoisia seurauksia. Se voi selittää geneettisen tiedon käyttäytymistä, geneettisten mutaatioiden esiintymistä, atomifysiikan ilmiöitä ja digitaalisen tiedon aikakehitystä. Lisäksi se tarjoaa käsityksen symmetrian hallitsevasta asemasta maailmankaikkeudessa.

Tällä löydöllä on merkittäviä vaikutuksia eri aloihin, mukaan lukien geneettinen tutkimus, evoluutiobiologia, fysiikka, matematiikka ja kosmologia. Se vihjaa mahdollisuuteen, että koko universumimme voi olla simuloitu rakennelma tai monimutkainen tietokone.

