Infodynamiikan toinen laki ja simuloidun universumin teoria

Simuloitu universumiteoria ehdottaa, että todellisuutemme on itse asiassa tietokonesimulaatio, jossa galaksit, planeetat ja elämänmuodot on kaikki huolellisesti ohjelmoitu olemassaoloon. Tämä tiedemiesten ja filosofien huomion saanut ajatus ehdottaa, että universumiamme hallitsevat fyysiset lait ovat yksinkertaisesti algoritmeja. Kokemuksemme syntyvät kehittyneen järjestelmän laskentaprosesseista. Vaikka tämä teoria on spekulatiivinen, se on tehnyt jälkensä populaarikulttuurissa esiintyen elokuvissa, kuten Matrix.

Käsitys todellisuudesta illuusiona voidaan jäljittää muinaiseen Kreikkaan, jossa Platonin kaltaiset filosofit pitivät aineellista maailmaa ilmentymänä tai illuusiona, jossa todellinen todellisuus asui mielen ja hengen valtakunnassa. Nykyaikana tämä ajatus on kehittynyt ajatukseksi, että sekä aineellinen maailma että tietoisuus ovat osa simuloitua todellisuutta. Viimeaikaiset edistysaskeleet tietojenkäsittelyssä ja digitaalisessa tekniikassa ovat edelleen ruokkineet tätä idealismin laajenemista, jossa todellisuuden todellinen luonne ylittää fyysisen.

Tiedeyhteisössä simuloitu universumiteoria on herättänyt kiehtovuutta ja skeptisyyttä. Jotkut tutkijat ehdottavat, että jos todellisuutemme on simulaatiota, saattaa esiintyä virheitä tai kuvioita, jotka paljastavat sen simuloidun luonteen. Näistä poikkeavuuksista todisteiden löytäminen on kuitenkin edelleen haaste, koska ymmärryksemme fysiikan laeista kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole olemassa lopullista viitekehystä simuloidun ja ei-simuloidun todellisuuden erottamiseksi toisistaan.

Äskettäin AIP Advancesissa julkaistussa tutkimuksessa tiedemies ehdotti uutta fysiikan lakia nimeltä infodynamiikan toinen laki, joka tukee simuloitua universumiteoriaa. Tämä informaatioteoriaan perustuva laki sanoo, että tapahtuman "informaatioentropian" tulee pysyä vakiona tai pienentyä ajan myötä minimiarvoon asti tasapainossa. Tämä laki on ristiriidassa termodynamiikan toisen pääsäännön kanssa, koska se viittaa siihen, että tiedon entropia pienenee ajan myötä, kun taas entropia kasvaa.

Infodynamiikan toinen laki, tutkimuksen mukaan, näyttää olevan kosmologinen välttämättömyys, jolla on laajat tieteelliset seuraukset. Se voi selittää geneettisen tiedon käyttäytymistä ja geneettisiä mutaatioita sekä atomifysiikan ilmiöitä ja digitaalisen tiedon aikakehitystä. Erityisesti tämä laki tarjoaa selityksen symmetrian dominanssille maailmankaikkeudessa, koska korkean symmetrian tilat vastaavat alhaisinta informaatioentropiaa.

Infodynamiikan toisen lain löytämisellä on syvällisiä vaikutuksia sellaisille aloille kuin geneettinen tutkimus, evoluutiobiologia, geneettiset terapiat, fysiikka, matematiikka ja kosmologia. Se viittaa siihen, että universumimme monimutkaisine rakenteineen ja prosesseineen voi olla simuloitu rakennelma tai massiivinen tietokonejärjestelmä. Optimoimalla tietojen pakkausta ja informaatiosisältöä tämä simulointi säästäisi laskentatehoa ja vähentäisi tietovaatimuksia.

Vaikka simuloitu universumiteoria pysyy spekulatiivisena, infodynamiikan toinen laki tarjoaa mahdollisen tieteellisen kehyksen sen pätevyyden tutkimiseen. Lisätutkimusta ja kokeilua tarvitaan tämän lain testaamiseksi ja validoimiseksi, mikä saattaa paljastaa todellisuutemme todellisen luonteen.

Lähteet:

– "Infodynamiikan toinen laki tukee simulaatiohypoteesia", tohtori [Tutkijan nimi] (AIP Advances)