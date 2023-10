Ovatko maan kokoiset planeetat yleisempiä punaisten kääpiöiden ympärillä? Ehkä ei

Mahdollisesti asuttavien eksoplaneettojen etsiminen keskittyy usein Maan kokoisiin maailmoihin, koska Maa on ainoa tunnettu asuttava planeetta. Viimeaikainen jännitys ympäröi seitsemän Maan kokoisen planeetan löytämistä, jotka kiertävät punaista kääpiötähteä TRAPPIST-1-järjestelmässä, mikä johti spekulaatioihin, että tällaiset planeetat voisivat olla yleisempiä punaisten kääpiöiden ympärillä kuin Auringon kaltaiset tähdet. Uudet tutkimukset viittaavat kuitenkin toisin.

Eksoplaneettojen metsästys alkoi NASAn Kepler-avaruusteleskoopilla, joka tunnisti lähes 5,000 XNUMX eksoplaneettaa, ja tuhansia muita odottaa vahvistusta. Keplerin alustavat havainnot osoittivat, että maan kokoiset eksoplaneetat asumiskelpoisilla alueilla olivat yleisempiä M-kääpiöiden (punaisten kääpiöiden) ympärillä. Ajan kuluessa kuitenkin heräsi epäilyksiä Keplerin tietojen oikeellisuudesta.

Äskettäinen tutkimus, jonka otsikko on "Ei todisteita enemmän Maan kokoisista planeetoista Keplerin M- ja FGK-tähtien asuttavalla vyöhykkeellä", jonka kirjoittaja Galen Bergsten Arizonan yliopistosta, kyseenalaistaa aiemmat oletukset. Se korostaa, että luotettavat havainnot maan kokoisista planeetoista asuttavalla vyöhykkeellä jäävät vaikeasti edes M-kääpiöille.

Kepler suunniteltiin tarkkailemaan Maan kokoisia planeettoja Auringon kaltaisten tähtien ympärillä, mutta mekaaniset viat keskeyttivät sen pitkän aikavälin seurannan, mikä esti perusteellisen tutkimuksen. Tästä syystä tutkijoiden oli turvauduttava Keplerin rajallisiin tietoihin arvioidakseen Maan kokoisten planeettojen esiintymistä punaisten kääpiöiden ympärillä. Aiemmat tutkimukset ehdottivat merkittäviä määriä näitä planeettoja, mutta uusi tutkimus viittaa siihen, että Keplerin tulokset eivät olleet tarkkoja, mikä tekee arvioiduista esiintymismääristä epäluotettavia.

Hyödyntämällä Gaia-avaruusalusta, joka mittaa tarkasti tähtien ominaisuuksia, tutkimus paljastaa, että monet Keplerin tähdistä olivat suurempia ja kuumempia kuin aiemmin uskottiin. Gaian parannetut tiedot paljastavat Keplerin tulosten epätarkkuuden ja horjuttavat entisestään oletusta, että maapallon kokoiset planeetat ovat yleisempiä punaisten kääpiöiden ympärillä.

Vaikka tutkimus kyseenalaistaa aikaisemmat arviot, on tärkeää huomata, että Maan kaltaisten planeettojen löytäminen on haastavaa, koska punaisten kääpiöiden ympärillä kulkevien kulkujen havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi punaisten kääpiöplaneettojen asuttavuus on edelleen epävarma aihe, kun otetaan huomioon korkea säteilytaso ja epävakaa ilmakehä.

Maan kokoisista eksoplaneetoista, erityyppisistä tähdistä ja niiden asumiskelpoisista vyöhykkeistä on paljon opittavaa. Kun tarkempia tietoja tulee saataville ja tutkijat tekevät lisätutkimuksia, ymmärryksemme syvenee edelleen. Pyrkimys määrittää Maan kokoisten planeettojen esiintyvyys asumiskelpoisilla alueilla jatkuu sekä punaisten kääpiöiden että Auringon kaltaisten tähtien ympärillä.

