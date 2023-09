Kivettyneestä merikilpikonnasta löydetty DNA:n jäänteitä 6 miljoonan vuoden takaa

By

Tutkijat ovat löytäneet DNA:n jäänteitä noin 6 miljoonaa vuotta sitten eläneen merikilpikonnan kivettyneestä jäännöksestä. Tämä löytö on merkittävä, koska on harvinaista tunnistaa geneettistä materiaalia sellaisista muinaisista selkärankaisten fossiileista. Fossiili kaivettiin Panaman Karibian rannikolta vuonna 2015, ja se sisältää hyvin säilyneitä luusoluja, joita kutsutaan osteosyyteiksi.

Vaikka fossiili on vain osittain valmis, ja sen kuori on suhteellisen ehjä, tutkijat pystyivät tunnistamaan DNA-jäänteiden läsnäolon joidenkin osteosyyttien soluytimissä. On tärkeää huomata, että tutkijat eivät poistaneet DNA:ta, vaan tunnistivat DNA:n jälkiä ytimistä.

Tämä löytö tarjoaa näkemyksiä merikilpikonnien evoluutiohistoriasta. Fossiili kuuluu Lepidochelys-sukuun, johon kuuluu kaksi elävää merikilpikonnalajia: Kemp's ridley ja olive ridley kilpikonnat. Kolmion muotoisesta päästä ja hieman koukussa olevasta nokasta tunnettu Kemp's ridley tavataan pääasiassa Meksikonlahdella. Oliivi-riidalla, joka muistuttaa läheisesti Kempin ridleyä, on laajempi levinneisyys, ja sitä löytyy Tyynenmeren, Intian ja Atlantin valtameren trooppisista alueista.

Fossiili edustaa Lepidochelys-suvun vanhinta tunnettua jäsentä ja valaisee sen evoluutiohistoriaa. Vaikka tiettyä lajia ei voitu tunnistaa epätäydellisten jäänteiden vuoksi, DNA-jäänteiden läsnäolo tarjoaa arvokasta tietoa tulevia molekyylievoluutiotutkimuksia varten.

Tämä löytö lisää rajallista määrää selkärankaisten fossiileja, joissa on DNA-jäänteitä. Aiemmin DNA-jäänteitä oli löydetty dinosaurusten, kuten Tyrannosaurus- ja Brachylophosaurusten, fossiileista, jotka ovat peräisin miljoonien vuosien takaa. DNA:n jäänteitä on raportoitu myös muinaisissa hyönteisissä.

Vaikka DNA on pilaantuvaa, tietyt säilytysolosuhteet voivat mahdollistaa sen selviytymisen fossiileissa. Tämän alan tutkimuksen edetessä tiedemiehet voivat lopulta pystyä sekvensoimaan pieniä DNA-paloja muinaisista jäännöksistä ja saamaan lisätietoa eri lajien evoluutiosuhteista.

Lähde: Reuters