Uusi kevyt materiaali, joka on vahvempi kuin teräs, luotu DNA:sta ja lasista

Columbian yliopiston, Connecticutin yliopiston ja Yhdysvaltain energiaministeriön Brookhaven National Laboratoryn tutkijat ovat kehittäneet uraauurtavan kevyen materiaalin, joka on terästä vahvempi. Uuden materiaalin luomiseksi tutkijat yhdistivät yhteistyössä DNA:n, geneettisen tiedon tallentamisesta vastaavan biologisen materiaalin, piidioksidiin, joka on lasin pääkomponentti.

Yksi DNA:n ainutlaatuisista piirteistä on sen kyky muodostaa monimutkaisia ​​3D-rakenteita tai origamia nukleotidien sitoutumisen kautta. Nämä DNA-rakenteet voivat toimia rakennuspalikoina, jotka kokoontuvat itse suuremmiksi hilarakenteiksi. Päällystämällä nämä DNA-kehykset ohuella piidioksidikerroksella tutkijat pystyivät luomaan materiaalin, joka on sekä kevyt että uskomattoman vahva. Materiaali sisältää myös biomineralisoinnin periaatteet, joka on prosessi, jossa elävä kudos tuottaa mineraaleja kovuuden lisäämiseksi.

Tutkijat käyttivät nanoindentaatiota, erikoistunutta mekaanista testiä materiaalin lujuuden mittaamiseen. He havaitsivat, että se oli neljä kertaa vahvempi kuin teräs, kun taas sen tiheys oli noin viisi kertaa pienempi. Materiaalin lujuus ja kimmoisuus tulevat sen ainutlaatuisesta DNA:n ja piidioksidin yhdistelmästä sekä sen nanomittakaavan rakenteesta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia insinööri- ja puolustussovelluksiin.

Tutkijat aikovat tutkia edelleen muiden materiaalien, kuten kovametallikeramiikan, käyttöä entistä vahvempien kevyiden materiaalien luomiseksi. Heidän havainnot on julkaistu Cell Reports Physical Science -lehdessä. Tällä läpimurolla voi olla merkittäviä vaikutuksia uusien materiaalien ja tekniikoiden kehittämiseen tulevaisuudessa.

Määritelmät:

– DNA: Molekyyli, joka kuljettaa biologista tietoa ja ohjaa soluja muodostumaan, kasvamaan ja lisääntymään.

– Piidioksidi: Lasin pääkomponentti, kova ja hauras materiaali.

– Origami: Paperin taittamisen taito monimutkaisiksi malleiksi.

– Nukleotidit: DNA:n rakennuspalikoita.

– Biomineralisaatio: Prosessi, jossa elävä kudos tuottaa mineraaleja kovuuden lisäämiseksi.

Lähteet:

– Alkuperäinen artikkeli: DNA:n yhdistäminen piidioksidiin tuottaa kevyitä, erittäin vahvoja materiaaleja. (Lähde: Brookhaven National Laboratory)

– Lehtiartikkeli: DNA-Enabled Design of Soft and Tough Silica Materials. (Lähde: Cell Reports Physical Science)